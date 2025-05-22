«Без батутов и сладкой ваты»: в Калининграде пройдёт летний семейный фестиваль

Все новости по теме: Культура

В Калининграде в Доме семьи в субботу, 31 мая, пройдёт летний семейный фестиваль «без батутов и сладкой ваты» (6+). В программе с 15:00 до 18:00 запланированы мастер-классы, турниры и игры. Об этом сообщает МАУ «Молодежный центр».

«Мы возвращаемся к истокам настоящего семейного веселья. Никаких попкорнов и надувных горок — только живое общение, творчество и игры, которые передаются из поколения в поколение», — пишет центр.

Фестиваль пройдёт на ул. Леонова, 4. Первый час будет посвящен мастер-классам. Участники смогут создать «крестики-нолики» из природных материалов, сшить мешочек для хранения фишек и научиться «понимать эмоции через игру». Вторая часть фестиваля будет посвящена «активностям» — турниру «Камень, ножницы, бумага» и игре «60 секунд в квадрате». Финальным «аккордом» встречи станет просмотр мультфильма под открытым небом.

Мероприятие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter