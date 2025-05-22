«Без батутов и сладкой ваты»: в Калининграде пройдёт летний семейный фестиваль

В Калининграде в Доме семьи в субботу, 31 мая, пройдёт летний семейный фестиваль «без батутов и сладкой ваты» (6+). В программе с 15:00 до 18:00 запланированы мастер-классы, турниры и игры. Об этом сообщает МАУ «Молодежный центр».

«Мы возвращаемся к истокам настоящего семейного веселья. Никаких попкорнов и надувных горок — только живое общение, творчество и игры, которые передаются из поколения в поколение», — пишет центр.

Фестиваль пройдёт на ул. Леонова, 4. Первый час будет посвящен мастер-классам. Участники смогут создать «крестики-нолики» из природных материалов, сшить мешочек для хранения фишек и научиться «понимать эмоции через игру». Вторая часть фестиваля будет посвящена «активностям» — турниру «Камень, ножницы, бумага» и игре «60 секунд в квадрате». Финальным «аккордом» встречи станет просмотр мультфильма под открытым небом.

Мероприятие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.