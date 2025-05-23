В Калининграде пройдет летний фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»

Летний фестиваль керамики и хендмейда «Дружба» приглашает всех ценителей ручной работы 31 мая и 1 июня с 11:00 до 18:00 для тёплой атмосферной встречи в любимой локации: бистро Hygge на Гаражной, 2!
Более 30 мастеров с авторской керамикой, текстилем, украшениями, декором и аксессуарами уже вовсю готовятся, чтобы удивить и порадовать вас!
Что вас ждёт на фестивале «Дружба»?
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Изделия ручной работы — от чайных сервизов и графичных ваз до ярких платьев и украшений.
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Мастер-классы:
31 мая «Бука» проведет мастер-класс по созданию картины из ткани. Предварительная запись обязательна.
1 июня — лепка мороженого из полимерной глины.
Оба дня аквагрим!
Приезжайте всей семьёй, с друзьями или коллегами: здесь каждый найдёт занятие по душе и унесёт с собой не только красивую вещицу, но и яркие впечатления!
31 мая –1 июня
11:00–18:00
Вход свободный.
Dogfriendly
0+
Место: Калининград, Гаражная, 2. Бистро Hygge.
* можно с собаками