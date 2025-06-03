Калининградский ансамбль «Летавица» представил Россию на фестивале в Китае (фото)

Фото: ансамбль Летавица
Фото: ансамбль Летавица
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Калининградский экспериментальный фольклорный ансамбль «Летавица» стал участником Международного фестиваля культурных и художественных обменов в Китае. Об участии коллектива в мероприятии «Новому Калининграду» сообщила хранительница музея «Бабушкин альбом» Юлия Аверина, которая также является участницей ансамбля.

«Девочки взяли и поехали, — рассказала она. — От России там никого нет, кроме нас. Фестиваль проходит в городе Шэньян, но в культурную программу также входит посещение Китайской стены, площади Таньаньмэнь в Пекине, музея провинции Ляонин, а также визит в школы искусств».

Подробности об участии калининградцев в фестивале, по словам Авериной, можно будет узнать лишь после возвращения коллектива в Калининград.

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