В Татарстане реконструируют штурм Кёнигсберга

В рамках фестиваля исторической реконструкции «Элбэдэн», который пройдёт в Татарстане, будет реконструирован штурм Кёнигсберга (6+). Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила организатор мероприятия Наиля Тазиева.

«Фестиваль, посвященный началу Великой Отечественной войны, является самым масштабным событием в России, одним из лучших исторических мероприятий, по мнению экспертов международной премии в области событийного туризма „Russian Event Awards“», — следует из анонса события.



Фестиваль пройдёт 21 и 22 июня. Реконструкция «У стен Кёнигсберга» запланирована на второй день фестиваля. «Интересная эта тема, потому что это конец войны, это очень важная битва. Плюс ко всему у нас есть на площадке [музей] героя Петра Михайловича Гаврилова, последнего защитника Брестской крепости (родился в деревне Альвидино, где проходит фестиваль. — прим. „Нового Калининграда“). Фактически они одного периода постройки — форт № 5 (построен в 1886 г. — прим. „Нового Калининграда“) и Брестская крепость (построена в 1833 г. — прим. „Нового Калининграда“). Они в одной стилистике. Мы просто хотели это обыграть, потому что у нас есть декорации кирпичные», — объяснила выбор темы Тазиева.

Помимо штурма Кёнигсберга, на фестивале будут показаны реконструкции «Я-крепость, веду бой» (1941 г.) и «Вторжение» (1941 г.). «Мы хотели показать начало войны, а трагические события, которые грустно заканчиваются, естественно, это не самый лучший финал для фестиваля. В финале фестиваля, конечно, мы делаем победу советского народа, конец 45-го года и парад 24 июня», — рассказала Тазиева.

Как уточнила организатор, калининградцы не принимают участие в реконструкции, однако на фестивале выступит Олег Газманов, родившийся в Гусеве и живший в Калининграде.