«Куршская коса» объявила конкурс самодельных воздушных змеев. Он пройдёт в рамках ежегодного Дня полётов и состоится 3 августа, сообщила пресс-служба национального парка.

Мероприятие запланировано в посёлке Рыбачий. Его темой станет «Геометрия неба». Конкурсное изделие должно ассоциироваться с разнообразием геометрических фигур и форм, а также иметь соответствующее название. Полёт змея должен дополнять идею его создания при помощи деталей одежды и внешнего вида конкурсанта. На мероприятии предусмотрели пять номинаций: лучшая техника полета, самая оригинальная геометрическая форма, самый экологичный змей (изготовленный из вторсырья), самое дружное командное выступление и приз зрительских симпатий. Для участия в конкурсе необходимо до 25 июля подать заявку по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnG7E1zlSwJ6mdhghfxzr-sIiRYqgd5bziY-K9QX_wzX6gGQ/viewform.

«Жюри конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации. Итоги будут подведены во время праздника. Всем участникам вручим дипломы от национального парка, а призерам — познавательную сувенирную и печатную продукцию! Внимание! Воздушные змеи фабричного производства (приобретенные в готовом виде) к участию в конкурсе не принимаются!» — говорится в сообщении «Куршской косы».