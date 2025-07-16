Мастер-классы, викторины и обмен вещами: в зоопарке пройдёт экофестиваль

В Калининградском зоопарке 27 июля состоится «Зелёный фестиваль», посвящённый экологии (0+). В программе запланированы мастер-классы, игры, викторины, обмен книгами и игрушками. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

«​​Научимся сортировать мусор, сделаем из уже бесполезных вполне себе полезные вещи, устроим обмен всего на всё, посостязаемся в играх и викторинах, научимся прясть и делать бумагу, соберем себе газон и научимся делать семенные... бомбы!» — пишет зоопарк.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 16:00. Экологический центр «ЕКАТ-Калининград» проведет интерактивный мастер-класс с настольной игрой и викториной «Микропластик — макропроблема». Кроме того, ЕСОО расскажет о сортировке мусора во время мастер-класса «Раздельный сбор отходов».

Дирекция природных парков «достанет бинокуляры и покажет всем желающим, как выглядят водная фауна, насекомые и растения под микроскопом». Их мастер-класс получил название «Лаборатория природы». Помимо прочего, кафедра водных биоресурсов и аквакультуры КГТУ проведет мастер-класс «Вторая жизнь крышечек». С помощью специального оборудования каждый сможет сделать из измельченных пластиковых крышек полезный сувенир на память о фестивале.



