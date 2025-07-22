Калининградский зоопарк анонсировал проведение «Зелёного фестиваля». Мероприятие пройдёт 27 июля в 12:00, сообщила пресс-служба учреждения (0+).

Зоопарк отметил, что «на одной территории» собраны самые активные экосообщества Калининграда. Каждое из них представит свою площадку и программу. Так, на фестивале организуют около 25 станций. Учреждение сообщило также о бесплатных мастер-классах, которые будут представлены во время мероприятия. Среди них будут экскурсии со сбором семян, игры на экологическую тему от просветителей зоопарка, создание сувениров из измельчённого пластика и др.

«Весь праздник в зоопарке звучит живая музыка, а кофейни наливают напитки в свою тару со скидкой! Вход на фестиваль по входным билетам в зоопарк. Купить их можно в кассах или на сайте», — говорится в сообщении.