США, Франция, Италия, Грузия, Израиль: кто выступит на «Калининград Сити Джазе-2025»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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С 1 по 3 августа на летней сцене Центрального парка культуры и отдыха пройдёт XVIII Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» (0+). Публикуем программу нового сезона.

«Священное правило: сезон открывают свои! 1 августа мы ждём вас, зрители, без опозданий, чтобы вы поддержали наших: это Анна-Мария и оркестр Калининградского Нахимовского военно-морского училища! А в финальный день 3 августа для вас сыграют ветераны: команда Станислава Матковского», — отмечают организаторы.

Пятница, 1 августа:

  • Анна Мария и Оркестр Калининградского Нахимовского военно-морского училища (Россия),

  • Robin (Франция),

  • Veeble (Италия).

Суббота, 2 августа:

  • Квартет Андрея Кондакова (Россия),

  • Selah Collective (Израиль),

  • Quentin Moore (США).

Воскресенье, 3 августа:

  • Матковский Бэнд (Россия),

  • Brazzaville (США),

  • Меги Гогитидзе (Грузия).

Хэдлайнерами фестиваля организаторы называют американского мультиинструменталиста Квентина Мура, группу Brazzaville из США и грузинскую певицу Меги Гогитидзе.

Фестиваль «Калининград Сити Джаз» проводится с 2006 года. До 2011-го он назывался «Дон Ченто Джаз». В 2024 году мероприятие стало номинантом всероссийской премии «Все цвета джаза» в номинации «Лучший фестиваль», проводимой Jazz.FM. За три дня фестиваль посещают около 8 тыс. жителей и гостей Калининградской области.

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