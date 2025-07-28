«По дорогам Победы водными путями»: в Полесске пройдёт парусный фестиваль

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В Полесске с 30 июля по 2 августа проведут парусный фестиваль «По дорогам Победы водными путями» (6+). Анонс размещен в сообществе замка Лабиау в соцсети «ВКонтакте».

Торжественная встреча яхт начнётся 30 июля в 14:00 на набережной реки Деймы. Открытие фестиваля состоится 31 июля во внутреннем дворе замка Лабиау, в этот же день на набережной пройдёт состязание парусов за Кубок замков на воде. 1 августа — парад парусов, конкурс на самую красивую яхту, а также встреча в замке с единственным в Калининградской области кругосветчиком, капитаном парусной яхты «Вдохновение» и почётным жителем Калининграда — Владимиром Маратаевым, который расскажет истории о парусной кругосветке. В 21:30 1 августа на парусах покажут фильм «Не угасает надежда», 2 августа на набережной подведут итоги конкурса и торжественно проводят яхты.

Время начала мероприятий может быть скорректировано в связи с погодными условиями. Мероприятия на территории замка Лабиау можно посетить при наличии входного билета. С более подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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