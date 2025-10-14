В Калининграде 18-19 октября пройдет фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»

Осень — время волшебства и творчества!
18 и 19 октября с 11:00 до 18:00 в бистро «Хюгге» на улице Гаражной, 2, пройдет фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»!
Представьте себе: яркие краски, атмосфера творчества, наполненная радостью общения. На фестивале вы сможете не только насладиться изделиями талантливых мастеров, но и погрузиться в мир мастер-классов!
Для детей мы подготовили веселый аквагрим, и они смогут превратиться в сказочных персонажей!
Не упустите шанс провести этот уикенд в окружении творчества и отличного настроения.
Вход свободный
Ждем вас на «Дружбе»!
Место: Калининград, Гаражная, 2. Бистро Hygge.
0+