В Калининграде 18-19 октября пройдет фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»


Осень — время волшебства и творчества!

18 и 19 октября с 11:00 до 18:00 в бистро «Хюгге» на улице Гаражной, 2, пройдет фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»!

Представьте себе: яркие краски, атмосфера творчества, наполненная радостью общения. На фестивале вы сможете не только насладиться изделиями талантливых мастеров, но и погрузиться в мир мастер-классов!

Для детей мы подготовили веселый аквагрим, и они смогут превратиться в сказочных персонажей!

Не упустите шанс провести этот уикенд в окружении творчества и отличного настроения.

Вход свободный

Ждем вас на «Дружбе»!
Место: Калининград, Гаражная, 2. Бистро Hygge.

0+

Реклама. ООО «ПРОЕКТ». ИНН 3906952519. Erid: 2VSb5yvbePs
