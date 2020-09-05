Алиханов вместо Сантаны: как прошла презентация новых дат «Калининград Сити Джаза»

Вместо фестиваля «Калининград Сити Джаз» на острове И. Канта в этом году прошел бесплатный концерт, в котором приняли участие Dmitry Koshelev Big Band, Königsberg Brass Band и «Мысли вслух». Организаторы назвали его презентацией новых дат пока не состоявшегося юбилейного, 15-го по счету, фестиваля, его программы и «своего рода реверансом в адрес поклонников».



В 2021 году «Калининград Сити Джаз» пройдет 30, 31 июля и 1 августа. На данный момент свое участие в нем подтвердили уже объявленные ранее De Phazz, Ришар Гальяно, Игорь Бутман, Марио Бионди, Bibobit и Funk’n’Stein. А президент фестиваля Владимир Кацман пообещал в следующем году «жахнуть» в честь своего 60-летия.

В этом — «жахнули» выступлением губернатора Антона Алиханова (см. видео), который вместе с «Мыслями вслух» сыграл несколько песен: «Sweet Dreams (Are Made of This)» британского поп-дуэта Eurythmics, «Scar tissue» группы Red Hot Chili Peppers и «Corazon Espinado», выходившую на одном из альбомов Карлоса Сантаны.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград