Всенощное бдение: хор Сретенского монастыря выступил в Алленбургской кирхе (фото)

Алленбургская кирха в посёлке Дружба под Правдинском впервые приняла концерт музыкального фестиваля «Кантата» (6+). Здесь выступил хор Сретенского монастыря с древними церковными песнопениями и собственными переложениями «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова. Среди новых площадок «Кантаты» в этом году также бывшая пивоварня «Понарт», которую инвестор потихоньку превращает в торгово-развлекательный комплекс. Там 11 июня Московский государственный симфонический оркестр исполнит симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» в компании с актёром Андреем Мерзликиным, а Детский симфонический оркестр Калининградской области сыграет пьесы для фортепиано из сборника Петра Чайковского «Детский альбом» (6+). В этот же день на территории «Понарта» покажут спектакль «Человек земли» по мотивам творчества Василия Шукшина. Текст прочитает всё тот же Андрей Мерзликин в сопровождении Калининградского областного оркестра русских народных инструментов (6+). Завершится фестиваль гала-концертом на площади у Кафедрального собора — перед зрителями выступит симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета (6+).

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

