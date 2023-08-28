Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото)

Музыкальный фестиваль «Территория мира — территория музыки» прошёл на острове Канта с 25 по 27 августа. Перед зрителями выступили скрипач Вадим Репин и лауреаты XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, а в заключительный день фестиваля на сцену вышел, пожалуй, самый прославленный российский пианист Денис Мацуев в сопровождении Российского национального оркестра. Он исполнил «Рапсодию» на тему Паганини Сергея Рахманинова и «Бурлеску» Рихарда Штрауса. Также в этот вечер под открытым небом на острове Канта прозвучала музыка Феликса Мендельсона и Петра Петра Чайковского. За дирижёрским пультом находился художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский. Концерт проходил под открытым небом, поэтому зрителям пришлось слушать Дениса Мацуева в разноцветных дождевиках, которые раздали организаторы. К счастью, сильного ливня не случилось.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград