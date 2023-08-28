Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото)

Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото) Бурлеска под дождём: Денис Мацуев выступил на острове Канта (фото)

Музыкальный фестиваль «Территория мира — территория музыки» прошёл на острове Канта с 25 по 27 августа. Перед зрителями выступили скрипач Вадим Репин и лауреаты XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, а в заключительный день фестиваля на сцену вышел, пожалуй, самый прославленный российский пианист Денис Мацуев в сопровождении Российского национального оркестра. Он исполнил «Рапсодию» на тему Паганини Сергея Рахманинова и «Бурлеску» Рихарда Штрауса. Также в этот вечер под открытым небом на острове Канта прозвучала музыка Феликса Мендельсона и Петра Петра Чайковского. За дирижёрским пультом находился художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский. Концерт проходил под открытым небом, поэтому зрителям пришлось слушать Дениса Мацуева в разноцветных дождевиках, которые раздали организаторы. К счастью, сильного ливня не случилось.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter