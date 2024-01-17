Небо, махолёт, девушка: что смотреть на фестивале архивного кино в «Заре»

Осенью в столице прошел III Московский международный фестиваль архивных фильмов. В его программе — забытые и недооцененные современниками картины, малоизвестное научное и зрелищное кино, считавшиеся утраченными ленты. С 1 по 4 февраля в Калининграде состоится «Эхо III Московского международного фестиваля архивных фильмов» (16+). В его рамках в кинотеатре «Заря» представят специальную программу «Бегущие по рельсам», вдохновленную «романом» поезда и кинокамеры, фильмы Свердловской киностудии 1960-1980-х годов и проведут несколько кинолекций. С подробностями можно ознакомиться на сайте фестиваля.

«Утиный суп» (реж. Лео МакКери, 1933, 0+)

дата и время показа: 1 февраля в 19:00

Богатая вдова Глория Тисдейл вынуждает правительство вымышленной страны Фридонии, находящейся на грани банкротства, признать своего фаворита — Руфуса Т. Файрфлая — новым правителем взамен на крупный вклад в казну. Файрфлай провоцирует посла соседней Сильвании. Страны оказываются страны на грани войны.

«„Утиный суп“ — главный, рубежный и, пожалуй, самый значимый фильм братьев Маркс (комедийный квинтет, специализировавшийся на комедии абсурда — прим. „Нового Калининграда“), оказавший огромное влияние на становление жанра комедии (и не только кинематографической), — отмечает киновед Андрей Икко в каталоге III Московского международного фестиваля архивных фильмов*. — Братья Маркс к моменту выхода фильма — уже звезды первой величины. В отличие от множества других комиков тех лет, начавших свою карьеру в эпоху немого кино, они сразу были ориентированы на звук, будто предугадали его и только и ждали его появления. <...> „Марксистский“ <...> подход к кино выражался в постоянной работе с языком: их словесная эквилибристика, порой больше напоминающая логорею, включала такие элементы, как каламбуры, метафоры, скороговорки, звукоподражание — вся их речь кажется на первый взгляд бредом, китайской грамотой или потоком сознания, но на деле оказывается игрой настолько тонкой, изощренной и насыщенной смыслом (хоть и перевернутым вверх тормашками), что не удивляешься тому, что Дали называл Марксов „великими сюрреалистами“».



Кадр из фильма «Утиный суп» (реж. Лео МакКери, 1933)



«Человек-зверь» (реж. Жан Ренуар, 1938, 16+)

дата и время показа: 2 февраля в 19:00

Машинист Жак Лантье страдает от непреодолимых приступов ярости по отношению к женщинам. Поэтому единственная «женщина» в его жизни — это Лизон. Так зовут локомотив, которым он управляет. Однажды Лантье становится свидетелем убийства, совершенного в купе поезда. Причастная к преступлению девушка уговаривает его молчать и завязывает с ним роман, пытаясь изменить ход следствия.

«[В 1938 году] у Ренуара за плечами уже есть опыт экранизации романа Золя („Человек-зверь“ снят по одноименному роману Эмиля Золя — прим. „Нового Калининграда“) — в 1925 году, еще будучи начинающим режиссером, он снял фильм „Нана“, интертитры к которому помогала написать Дениз Леблон-Золя, дочь автора. Она же помогает Ренуару и с написанием сценария к „Человеку-зверю“, хотя режиссер вовсе не стремится точно следовать первоисточнику. Ренуар переносит действие романа из 1869 года в 1938, мотивируя это тем, что „среди старинных паровозов и деревянных вагонов действие потеряло бы драматический накал“. Машина у Ренуара становится не только метафорой разрушительных страстей, но и символом модернизированной Франции, существующей уже на немыслимых для XIX века скоростях», — поясняет искусствовед Наталия Мокрушина.

По её словам, режиссёр Жан Ренуар вслед за писателем Эмилем Золя «одушевляет» поезд с помощью таких кинематографических приемов, как «крупный план топки локомотива», «съемки с нижнего ракурса бегущих по рельсам колес, чей стук — ритм биения механического сердца», «пронзительный паровозный гудок, звучащий как крик женщины».



Кадр из фильма «Человек-зверь» (реж. Жан Ренуар, 1938)



«Большое ограбление поезда» (реж. Эдвин С. Портер, 1903, 16+)

дата и время показа: 3 февраля в 14:00

Бандиты грабят поезд. Во время перестрелки гибнет пассажир и несколько служащих. Преступники скрываются в лесу. В это время дочь телеграфиста железнодорожной станции обнаруживает связанного и оглушенного отца и приводит его в чувство. Он тут же телеграфирует в ближайшее селение, где собирается добровольческий отряд, которому предстоит догнать бандитов.

«[Эдвин] Портер, на тот момент ведущий режиссер студии Эдисона, задумал этот фильм как ответ на невероятный успех французских кинематографистов, в частности фильма Жоржа Мельеса „Путешествие на Луну“ (1902). Невообразимый для тех лет хронометраж (около 18 минут при демонстрации со скоростью 12 кадров в секунду), сюжетосложение, технические новшества, используемые в этом фильме Мельесом, рисовали образ будущего кино, к которому, по мнению Портера, должен стремиться и американский кинематограф. Для реализации своих замыслов Портер долго подбирал материал, пока не обнаружил беспроигрышный вариант — железную дорогу как сюжетный, технологический и идеологический центр фильма», — поясняет научный сотрудник Госфильмофонда Наталья Мокрушина.

По ее мнению, «Большое ограбление поезда» служит не только примером удачного сюжетосложения, но и примером обращения кино к настоящим происшествиям. «Хотя за основу сценария Портер берет театральную постановку Скотта Марбла, он также ставит перед собой цель осветить и реальные события — ограбление поезда компании Union Pacific на станции Типтон в Вайоминге, произошедшее 28 августа 1900 года. Это делало фильм актуальным для зрителей тех лет, поскольку случаи ограбления поездов были достаточно распространены и в начале XX века. Портер создает своеобразный симбиоз игрового сценария и реконструированного выпуска новостей», — считает киновед.



Кадр физ фильма «Большое ограбление поезда» (реж. Эдвин С. Портер, 1903)



«Леди исчезает» (реж. Альфред Хичкок, 1938, 12+)

дата и время показа: 3 февраля в 19:00

Айрис Хендерсон знакомится в поезде с очаровательной старушкой мисс Фрой, а вскоре мисс Фрой загадочно исчезает, хотя локомотив не делал ни одной остановки. Все пассажиры убеждают Айрис, что не только не знают, где мисс Фрой, но и никогда ее не видели.

«Для Альфреда Хичкока фильм „Леди исчезает“ стал единственным проектом, доставшимся ему из „вторых рук“, — в 1936 году работу над фильмом „Потерянная леди“ приостановили в связи с претензией властей Югославии, где проходили натурные съемки. Поводом для выдворения съемочной группы из страны послужило недовольство тем, что югославская полиция в сценарии будущего фильма представала в нелицеприятном свете», — пишет киновед Наталия Мокрушина.

Через несколько лет Альфред Хичкок возобновил проект и решил перенести действие из Югославии в вымышленную Бандрику, а натурные съемки на натуре — в павильон лондонской студии. «Втиснув настоящий пассажирский вагон в павильон длиной всего 90 футов, Хичкок создает идеальные условия для развития клаустрофобии у всей съемочной группы, — пишет Наталия Мокрушина. — В романе Этель Лины Уайт „Колесо крутится“, взятом за основу сценария, изоляция героев создается за счет бесперебойного движения поезда — пока колеса крутятся, с поезда не сойти. Хичкок берет тот же самый принцип, но с обратным знаком: движение поезда в фильме постоянно блокируется — то снежный занос, то остановка на станции, то убийство машинистов во время перестрелки посреди леса. Отказываясь от натурных съемок, Хичкок обрекает персонажей на прозябание в тесных клетушечках декораций, а используя рирпроекцию для создания эффекта движения поезда, еще больше усиливает ощущение безвыходности. Невозможно выйти из отеля, если вокруг него игрушечный макет; не сойти с поезда, если окружающий пейзаж — лишь изображение на экране».



Кадр из фильма «Леди исчезает» (реж. Альфред Хичкок, 1938)



Короткометражные (и не только) фильмы Свердловской киностудии

дата и время показа: 4 февраля в 14:00 и 16:00



К 80-летию Свердловской киностудии Госфильмофонд отреставрировал пять небольших документальных и научно-популярных работ производства 1960−1980-х годов: «Почин» (6+) о жизни основателя Нижнесинячихинского народного музея уральской народной живописи Ивана Самойлова, «Графика Якутии» (6+) о якутских художниках, зарисовывающих на пленэре окружающий их быт, «Госпожа Тундра» (6+) об истреблении диких животных Таймыра, «И взмах послушного крыла» (6+) об инженерах-энтузиастах, запускающих махолеты — летательные аппараты с машущими крыльями, как у птиц, и «Лучшие дни нашей жизни» (6+) о немолодых летчиках гражданской авиации, которые проходят медицинскую комиссию и хотят продолжить работу в небе, несмотря на вердикт врачей.



Кадр из фильма «И взмах послушного крыла» (реж. Вера Волянская, Леонид Рымаренко)

*все цитаты взяты из каталога III Московского международного фестиваля архивных фильмов, подготовленного Госфильмофондом; кадры из фильмов также предоставлены Госфильмофондом