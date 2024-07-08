Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео)

Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео) Оживший замок: как в Полесске прошёл фестиваль «Хранителей руин» (фото) (видео)
Все новости по теме: Культура

7 июля в Полесске прошёл первый фестиваль волонтёрского движения «Хранители руин» под названием «Замок Лабиау». Мероприятие открыло проект «Полесское кольцо». «Дремлющий в ожидании возрождения замок» на день превратился в творческую площадку. Гости смогли посетить ярмарку мастеров, попробовать блюда средневековой кухни, погрузиться в музыку разных эпох и стилей, отправиться на экскурсию «по потайным местам замка с харизматичным гидом», прослушать исторические лекции, а также прогуляться по Полесску с местными жителями и краеведами.

«Фестиваль „Замок Лабиау“ — это перфоманс, его делают неравнодушные творческие люди», — рассказали организаторы. Плоды их трудов оценила и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград


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