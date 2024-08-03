Соул, джаз и «игристое диско»: как открывали фестиваль в Центральном парке (фото)

XVII Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» (6+) стартовал на Летней сцене Центрального парка культуры и отдыха в пятницу, 2 августа. Гости, как и в прошлые годы, начали собираться задолго до начала выступлений артистов. Их ждали фото- и промо-зоны, арт-маркет местных творческих индустрий, сувенирная лавка, точки общепита и танцплощадка с диджеем. Для подрастающего поколения фестивальщиков работал детский шатёр с мастер-классами. Прошлись по фестивальному городку и корреспонденты «Нового Калининграда».



Первыми на сцену вышли традиционные ведущие Светлана Колбанёва и генеральный продюсер Андрей Левченко. По наблюдениям последнего, среди гостей «Калининград Сити Джаза» с каждым годом становится всё больше туристов. Они-то и спешат прийти к началу шоу, калининградцы же подтягиваются ближе к хедлайнерам. Тем сложнее приходится первым выступающим.

На этот раз непростую, но почётную задачу — открыть фестиваль — доверили калининградским артистам Карине Гарибян и Okkey Band. Они представили трибьют британской группы Sade. Прозвучали как всем известные хиты 80-90-х, так и композиции из последнего альбома коллектива, выпущенного в 2010 году, — «Soldier of love». Ну а под вечную «Smooth Operator» публика уже не смогла усидеть на местах.

Танцевальное настроение поддержали Koshelev Big Band из Калининграда и словенский исполнитель Урош Перич. Он уже участвовал в фестивале в 2014 году и тогда за несколько дней успел изучить Калининград туристический и гастрономический. На этот раз поездку пришлось уместить в несколько часов. И, несмотря на сложности с прохождением польской границы, музыкант отметил, что счастлив вновь быть на сцене «Калининград Сити Джаза».

Перерыв между вторыми и третьими вступающими — привычное время для приветствия главы региона. Не стал нарушать традиции и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«В 17-й раз этот фестиваль собирает любителей джаза. Как мы сегодня посмотрели, с каждым годом количество человек, которые участвуют, растёт. Радует, что это не только калининградцы. 30% гостей Калининградской области сегодня здесь с нами присутствуют. Давайте поблагодарим их за это», — сказал врио. Вип-зона «Сити Джаза» также стала площадкой для встречи Алексея Беспрозванных со своим предшественником Антоном Алихановым. Судя по всему, настроение у обоих было фестивальным.



Сценой тем временем завладели петербуржцы «Меджикул» с порцией «игристого диско». Так назвал жанр, в котором выступает коллектив, его солист Олег Сапронов. Под диско сидеть не принято, поэтому зона у сцены в одно мгновение превратилась в танцпол. Группа уже участвовала в фестивале в 2019 году и будет рада встретиться с тёплой калининградской публикой вновь, отметил фронтмен «Меджикул». Судя по тому, как встречали зрители «Марфу», «Насалатило», «Митхун Чакраборти» и другие хиты коллектива, калининградцы тоже не против.

Впереди ещё два дня «Калининград Сити Джаза». В субботу, 3 августа, гости фестиваля увидят выступления московского ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна, Global Jazz Quartet из Армении и Кубы, а также Newen Afrobeat из Чили. Лайн-ап закрытия фестиваля: Mario Bakuna Band (Бразилия), Emma Smith (Великобритания) и The Hatters (Санкт-Петербург). На момент написания материала один непроданный билет оставался на субботу. На закрытие фестиваля — солд-аут.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград