Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото)

Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото) Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото)
Все новости по теме: «Калининград Сити Джаз»

Второй день фестиваля «Калининград Сити Джаз» (6+) не прошел без заминок. Поначалу все было по плану: классики из ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна отправили калининградцев в плавание по водам ностальгии под джазовые аранжировки советских эстрадных песен, а на смену им вышли парни из Global Jazz Quartet, которые захватили слушателей мелодиями Ближнего Востока и Карибского бассейна.

А дальше случился традиционный калининградский форс-мажор — чилийцев из Newen Afrobeat задержали на границе, и саундчек они начали лишь ближе к десяти вечера. Впрочем, расходиться никто не стал, и Центральный парк сотрясался до полуночи под ритмы афробита. К слову, своим выступлением чилийская группа отметила 15-летие — сейчас она в евротуре и кроме Калининграда выступает в Париже, Берлине, Барселоне, Мадриде, Лондоне и Риме. (6+)


Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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