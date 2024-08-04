Афробитом — в сердце: как прошел второй день «Калининград Сити Джаза» (фото)

Второй день фестиваля «Калининград Сити Джаз» (6+) не прошел без заминок. Поначалу все было по плану: классики из ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна отправили калининградцев в плавание по водам ностальгии под джазовые аранжировки советских эстрадных песен, а на смену им вышли парни из Global Jazz Quartet, которые захватили слушателей мелодиями Ближнего Востока и Карибского бассейна.



А дальше случился традиционный калининградский форс-мажор — чилийцев из Newen Afrobeat задержали на границе, и саундчек они начали лишь ближе к десяти вечера. Впрочем, расходиться никто не стал, и Центральный парк сотрясался до полуночи под ритмы афробита. К слову, своим выступлением чилийская группа отметила 15-летие — сейчас она в евротуре и кроме Калининграда выступает в Париже, Берлине, Барселоне, Мадриде, Лондоне и Риме. (6+)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград