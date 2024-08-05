Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото)

Последний день фестиваля «Калининград Сити Джаз» традиционно взбудоражил соцсети своим хедлайнером. К лондонскому бразильцу Марио Бакуне и его команде, открывшей воскресный музыкальный вечер в Центральном парке, претензий, судя по всему, не было. К золотому голосу Лондона Эмме Смит — тем более (разве что у тех, кто забыл надеть солнечные очки и ослеп от блеска ее платья).



Зато где-то в 10 вечера, как только на Калининград спустились сумерки, на сцену вырвались оглушительные The Hatters. Кто не знал, с чем столкнется, тот удивленно спрашивал у окружающих, кто это, и часто получал ответ — «хейтерс». Но то были не «хейтеры» (они позже появились в соцсетях), а «шляпники», исполнявшие бешеный джипси-рок, от которого часть впечатлительной публики сбежала из парка, а большая часть рванула к сцене. Все закончилось так же неожиданно, как и началось — музыканты взялись за руки и скрылись. Впрочем, публика тоже — ее смыл дождь, который в этот раз оказался очень кстати.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград