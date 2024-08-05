Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото)

Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото) Дикие пляски цыганских шляпников: оглушительное закрытие «Калининград Сити Джаза» (фото)
Все новости по теме: «Калининград Сити Джаз»

Последний день фестиваля «Калининград Сити Джаз» традиционно взбудоражил соцсети своим хедлайнером. К лондонскому бразильцу Марио Бакуне и его команде, открывшей воскресный музыкальный вечер в Центральном парке, претензий, судя по всему, не было. К золотому голосу Лондона Эмме Смит — тем более (разве что у тех, кто забыл надеть солнечные очки и ослеп от блеска ее платья).

Зато где-то в 10 вечера, как только на Калининград спустились сумерки, на сцену вырвались оглушительные The Hatters. Кто не знал, с чем столкнется, тот удивленно спрашивал у окружающих, кто это, и часто получал ответ — «хейтерс». Но то были не «хейтеры» (они позже появились в соцсетях), а «шляпники», исполнявшие бешеный джипси-рок, от которого часть впечатлительной публики сбежала из парка, а большая часть рванула к сцене. Все закончилось так же неожиданно, как и началось — музыканты взялись за руки и скрылись. Впрочем, публика тоже — ее смыл дождь, который в этот раз оказался очень кстати.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter