Викинги, валькирии и дух средневековья: как открывали фестиваль «Кауп» — 2024 (фото)

Недалеко от посёлка Романово Зеленоградского округа, в деревне викингов «Кауп», проходит ежегодный одноимённый фестиваль. Он стартовал в субботу, 10 августа. В атмосферу средневековья окунулись и корреспонденты «Нового Калининграда».



На каждом шагу гостям «Каупа» предлагают не просто подсмотреть за средневековой жизнью, но и принять участие во всевозможных активностях. Дети и взрослые с азартом учатся управляться с ходулями, жонглировать и использовать различные приспособления для тренировок и развлечения. Одни стараются в точности повторить действия ведущего мастер-классов, другие изобретают новые способы применения предложенного инвентаря.

Вдоволь наигравшись, гости отправляются исследовать ассортимент ярмарки мастеров. Отсюда можно унести не только вкусности, украшения и сувениры, но и собственный портрет.

На ристалище тем временем выстроилась очередь, чтобы перерубить верёвку. Как убедились гости, сделать это сложнее, чем кажется. А ведь при штурме корабля это умение было жизненно важным. Ещё более тяжёлым испытанием позднее окажется продержать на вытянутых руках молот викингов хотя бы несколько секунд. Для многих задача в прямом и переносном смысле оказывается неподъёмной. У тех, кто справился, счёт секунд в итоге перевалил за сто, в том числе у «прекрасных валькирий», которым разрешалось не вытягивать руки.

Вскоре к ристалищу направляется дружный строй викингов. Среди грозных «воителей» не только члены клуба «Кауп», но и гости из Московской области и других регионов. Компанию им составляют и «мирные жители», в том числе совсем юные, одетые в духе раннего средневековья.

Сразу после шествия и построения викингов стартуют боевые состязания: турнир дружин, бугурты, индивидуальные бои и штурм крепости. Реконструкция по накалу страстей порой приближается к реальным сражениям. Не обходится без травм (к счастью, медпомощь оказывается не на средневековом уровне), оружие разлетается по сторонам (никто из зрителей при этом не пострадал). Но заканчивается действо всё-таки не так, как в былые времена: объятиями и смехом соперников.

Желающие ощутить себя участниками средневекового похода отправляются на борт драккара Виндур, полной реплики судна эпохи викингов, построенной по средневековым технологиям.

За развлекательную программу отвечают конноспортивный центр «Каприоль», танцоры из Iridan Academy, музыкальные коллективы Triskelion, Sfeno, Spiritual Seasons, «Дамрава» и «Древо».

Вечером главным действующим лицом фестиваля становится огонь. Он добавляет изюминки привычным развлечениям и адреналина тем, кто решается принять в них участие. С наступлением темноты жители и гости поселения собираются на огненное шоу «Ночь духов», которое становится яркой точкой насыщенного дня.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград