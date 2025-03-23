Комоедица на Ушкуе: как под Правдинском будили медведя (фото)

В средневековом городище Ушкуй в субботу было громко. Впрочем, в день весеннего равноденствия тут всегда так, потому что главная задача всех, кто встречает весну с жителями рукотворного средневековья — прогнать зиму и разбудить хозяина местных лесов, медведя. Начался праздник с пения народных песен и славящих солнце хороводов, шуточных битв на мешках и игры в челнок. Далее посетителям городища продемонстрировали ещё один весенний славянский обряд, который обычно проводили в последний весенний праздник — Благовещенье Пресвятой Богородицы.

В этот день крестьяне переселялись спать в холодные помещения, а ночью проводили обряд очищения от неудач и болезней, сжигая соломенные постели, и окуривая дымом свою одежду и дома. Тюфяки жечь не стали, но каждую избу поселения задымили от души (под крики и пение, само собой).

Ну и развязкой события стал выход из леса лесных духов во главе с потешным медведем и сжигание соломенного чучела зимы. На этот раз она была с чемоданом, намекающим на то, что избавление от холодов — временное явление.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»