Последний летний фестиваль: остров Канта вновь стал «Территорией мира»

На острове Канта в пятницу открылся фестиваль «Территория мира — Территория музыки». Опен-эйр (музыкальное событие под открытым небом) длится три дня, все концерты проходят друг за другом в последние выходные лета и всегда — под открытым небом.



В этом году, как сообщает пресс-служба Кафедрального собора. хедлайнерами выступают большие симфонические коллективы: Российский национальный оркестр, оркестр «Новая Россия», Московский государственный симфонический оркестр, Государственная академическая симфоническая капелла России. Опен-эйр сопровождает Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского (художественный руководитель — Владимир Федосеев) под управлением трех дирижеров: Федора Безносикова, Филиппа Селиванова и Арсентия Ткаченко.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»