Двойной штурм: фоторепортаж с реконструкции взятия форта № 5 (фото)

Огонь артиллерии, работа штурмовых групп и рукопашная. Посетители форта № 5 в минувшее воскресенье стали свидетелями реконструкции сразу двух боевых эпизодов в исполнении военно-исторических клубов Калининградской области и других регионов России. Основной эпизод развернулся у стен форта: группа саперов скрытно переправилась через ров на резиновых лодках и устроила подрыв, открыв путь для наступления пехоте. Кроме того, с противоположного берега по противнику била минометная батарея, которая подавила огневые точки немцев.

Бой проходил одновременно в двух ярусах: не берегу рва и во внутреннем дворе. Закончился эпизод полной капитуляцией гитлеровского гарнизона.

Свидетелями второй реконструкции стало куда меньшее количество зрителей (зрителей спугнул кратковременный заряд дождя), но, как признаются участники, этот эпизод, развернувшийся в предполье форта, был более динамичным и слаженным. Кроме того, зрители находились намного ближе к эпицентру событий, да и пиротехники хорошо отработали в связке с минометной батареей — были четкие связки выстрел-разрыв. Впрочем, финал был все тот же: гарнизон повержен, а Красная армия заняла позиции гитлеровцев, открыв путь для основных наступающих сил к центру Кёнигсберга.

