Ярмарка для метеоустойчивых: как прошло открытие гастрофестиваля на острове Канта (фото)

В субботу, 25 апреля, на острове Канта стартовала традиционная весенняя гастро-ярмарка (0+). Несмотря на штормовой ветер, открытие не стали переносить, и «Новый Калининград» зафиксировал некоторую активность (однако организаторы явно рассчитывали на большее количество посетителей).

За ассортимент ярмарки отвечали 44 повара, которые представили в том числе свои новые проекты (например, печёный ананас с пломбиром из ферментированных лимонов и «Лобстердели»).

Ранее организаторы сообщали, что помимо гастрономической составляющей, на фестивале будут работать сувенирные домики (в этом году их заявлено 15). Шатры с реконструкторами, мастерскими ремесленников и другими активностями, а также фотозоны действительно поставили. С этого дня ярмарка работает ежедневно в 14 до 20 часов (в пятницу, выходные и в праздничные дни — с 11:00 до 22:00).

Напомним, что в этом году фестиваль продлится по 17 мая.

Фото: Екатерина Аврамова / «Новый Калининград»