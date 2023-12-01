Милые кости: ищем развлечения в первые зимние выходные

Выставка скелетов, спектакль в квартире художницы, милый панк-концерт, кража названия у Дома Советов и бой с тенью в стенах старой пивоварни — рассказываем об интересных событиях выходных.

В квартире художницы Ольги Дмитриевой 1 и 2 декабря сыграют спектакль «Лес. Свое» (16+). Его придумали режиссер Ангелина Засенцева, драматург Елена Саморядова и продюсер Юлия Чурилова. Ольга Дмитриева никого не играет, она рассказывает о себе и своей семье, ярких воспоминаниях детства, важных встречах и выборах, исследуя понятие «своего собственного»: своего я, своего дела, своего места. Спектакль стал частью проекта «Лес» лауреата национальной премии «Золотая Маска» Бориса Павловича. «Лес» представляет из себя комплекс постановок в разных городах, вдохновленных философией Владимира Бибихина. «Неустойчивая позиция, постоянная потеря равновесия сближает философский метод Владимира Бибихина с механизмом театрального искусства: рассказать чужую историю и стать в этом рассказе самим собой», — отмечается на сайте проекта.

Хип-хоп-исполнитель ATL выступит на «Вагонке» 2 декабря в рамках своего большого осенне-зимнего тура по России (16+). В клубе Yalta в этот день отметит 40-летие рок-группа «Крематорий» (18+), а на следующий состоится концерт рок-коллектива с непозволительно оптимистичным названием «Гудтаймс» (16+). На сцене «Склада» 1 декабря — калининградцы «УПС», не стесняющиеся называть свое выступление «главным кьют-панк-концертом» (18+), а 2 декабря здесь устроят ночь «альтернативной и тёмной электронной музыки» (18+).

В баре «Ельцин» 1 декабря сыграет Antecify (18+) — музыканты готовят новые треки и уверяют, что это будет необычно даже для них самих. В соседней «Форме» в это время — вечер «громкой интеллигентной гитарной музыки» (18+), среди участников которого Madreed, «Пустое множество» и Lexicon somni (18+). В пятницу в «Лондоне» готовится перепеть хиты Дианы Арбениной группа «Газеты пишут» (18+), а в субботу здесь отрепетируют Новый год вместе с Konig Tribute Band (18+). Концертом в формате открытого микрофона местных музыкантов 2 декабря откроется «Бар Советов» (18+) напротив Музтеатра. К мероприятию подготовились основательно — забрали столы и стулья из почившей «Киберды», прожектор в виде светофора — из «Квартиры» с аналогичной судьбой, а название отняли у одной из главных городских достопримечательностей — Дома Советов, пока его окончательно не пустили на иголки. Постарались сохранить обломки старого мира в дивном новом.





В пятницу комики калининградского стендап-клуба обещают рассказать свои лучшие шутки в кафе Deli Meal (18+), а в воскресенье в клубе LMF пройдет открытый микрофон для начинающих и опытных комиков (18+).

В галерее «Понарт» закрывается выставка «Бродский. Балтийск. Безвременье» (12+). 2 декабря в 18:00 здесь пройдет аукцион работ калининградских художников, принявших участие в проекте. За звуковое сопровождение будет отвечать саунд-дизайнер 4.20. «Мы вместе переосмыслим все работы заново. Мы посмотрим на Балтийск, представляя здесь Бродского. И поделимся, каждый о своем», — говорит музыкант.

«Дом китобоя» несмотря на морозы продолжает спектакль-променад «Открытка из города К.» (16+), также вдохновленный командировкой Иосифа Бродского в Калининградскую область. Недавно переехавший из Сибири в Калининград драматург Сергей Самойленко собрал текст для аудиопрогулки из эссе и стихов, обрывков воспоминаний, свидетельств современников, исторических документов о Кенигсберге и горстки вымысла. На город он попытался взглянуть глазами поэта и найти рифмы в его настоящем и прошлом, этике и эстетике Бродского и Канта, балтийских болотах и венецианских каналах.

Галерея современного искусства «Артгарт» запускает выставку «Бой с тенью» (12+) в пространстве уже упомянутого «Понарта» 1 декабря в 17:00. «Бой с тенью — это элемент тренировочного процесса, применяемый в боксе для отработки ударов с невидимым противником. Работая в бою с тенью, спортсмен должен „увидеть“ перед собой противника и все движения наносить, как в реальном поединке, только по воздуху. В контексте выставки размышления о тени отсылают нас к индивидуации — процессу развития личности, в рамках которого, по утверждению Юнга, индивид стремится к обретению целостности и освобождению от влияния внешних обстоятельств и стереотипов, — поясняют авторы проекта. — Мрачная сила, скрытая в тени — не миф, Юнг утверждал, что тень — это неизвестная темная сторона личности. Архетип Тени персонифицирует собой всё, что субъект не признает в себе и что всё-таки — напрямую или же косвенно — снова и снова всплывает в его сознании». Вход на выставку свободный, но надо зарегистрироваться онлайн.





В Балтийском филиале Пушкинского музея (бывший Государственный центр современного искусства) на этих выходных поставят на поток экскурсии по выставке «Особый вид искусства» (12+), которая объединяет работы современных художников, рефлексирующих на классические образцы, жанры и темы искусства, отражающие древние представления о гармонии и бренности этого мира. Посетителей ждут работы в таких жанрах, как видеоарт, объект-арт, микс-медиа, графика, фотография и инсталляция. 1 декабря экскурсии пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00.

В Музее Мирового океана 1 декабря открывается выставка «Скелеты из шкафа» (12+). Среди экспонатов — экзоскелеты беспозвоночных моллюсков и ракообразных, скелеты кашалота, истребленной человеком стеллеровой коровы, моржа, белухи и других животных. «Ученые, подобно художникам, видят в этом материале историю жизни и эволюции, которая превосходит самый захватывающий приключенческий роман. Стоит только присмотреться», — отмечают в ММО.

Музей «Колесо истории» в Светлогорске возобновляет свою работу 1 декабря после долгого перерыва на реконструкцию и представляет выставку «Провинция у моря. Летопись курорта» (0+). Теперь история Калининградской области представлена здесь в хронологическом порядке, открылся новый зал, посвящённый эпохе Советского Союза, и появилось множество новых экспонатов. «Музей пришлось практически создавать заново», — утверждает его создательница Лариса Быстрова.

В Музыкальном театре 1 декабря представят комедию «Любовь в стиле джаз» (16+), вдохновленную нетленкой «В джазе только девушки». А 2 и 3 декабря на сцене бывшего ДКР сыграют семейный мюзикл «Бременские музыканты» (6+). «Создатели сохранили в постановке романтику и задор советского мультфильма 70-х, адаптировав материал для сценической версии», — уверяют в Музыкальном театре. В Драмтеатре 1 декабря — пока еще не запрещенная комедия положений «Примадонны» (16+), где мужчины носят платья и изображают женщин. 2 декабря — еще один ситком, только в греческих декорациях — «Требуется лжец» (16+). 3 декабря — фантасмагория «Мастер и Маргарита» (16+) по одноименному роману Михаила Булгакова. В «Янтарь-холле» Игорь Лифанов и Елизавета Арзамасова представят «авантюрную мелодраму с комедийным подтветском и лихо закрученным сюжетом» «Ночь ее откровений» (12+).