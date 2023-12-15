«Тебя любит Путин и Первый канал»: захватывающие события этих выходных

Очевидные и не очень новогодние ярмарки, выбор короля и королевы бала на «Вагонке», возможность услышать «Музыку танцующего снега», премьера по рассказу Александра Цыпкина — по традиции рассказываем о событиях выходных, ради которых стоит пройтись по калининградской слякоти.

В пространстве «Сигнал» на Леонова, 16 декабря в 18:00 открывается выставка калининградского художника Андрея Ренскова «МеждУметия» (12+). В ней собрана графика, рассказывающая о «состоянии промежутка и необходимости быть между в пользу сохранения собственной целостности». Вход на выставку бесплатный, но не забудьте зарегистрироваться онлайн.

В Светлогорске 15 декабря начинает работу ярмарка у творческого пространства «Телеграф» (0+). Организаторы обещают вкусную еду и крафтовые сувениры, а ещё советуют присмотреться к работам местных художников в качестве новогодних подарков. В Балтрайоне продолжается новогодняя ярмарка на «Понарте» (0+). В эти выходные здесь будут не только торговать горячим кофе, сырами от местных фермеров и натуральным медом, но и запустят развлекательную программу с музыкантами и Дедом Морозом и Снегурочкой. Традиционную ярмарку на острове Канта обещают открыть в 20-х числах декабря.

Если вы считаете, что на улице слишком промозгло для ярмарок на открытом воздухе — добро пожаловать на фестиваль хендмейда «Дружба фест» (6+) на Гаражной, 2. В здании бывшего завода в центре города 16 и 17 декабря будут продавать керамику, свечи, украшения, наряды, новогодний декор и сладости, созданные местными мастерами.

Ещё один способ обзавестись новогодним настроением — посетить Mirazh Christmas Party (18+) на «Вагонке». На этот раз организаторы вдохновлялись западными балами. Гостей помимо танцев до утра под сеты DJ Morrison и DJ Brandon ждёт целая развлекательная программа: «Тайный Санта», выбор короля и королевы бала, плёночные фото на память и др. За яркие и блестящие образы можно будет получить не только небольшую скидку (600 рублей вместо 700), но и проникнуться праздничной атмосферой.





16 декабря клуб «Вагонка» отметит свой день рождения концертом группы «ЛондонParis» (18+). По такому случаю — всё самое лучшее за всё время существования коллектива. Так что будут и «Прекрасные неудачники», и «Сказка», и «Жить вечно». Ну а «Москва любит тебя» надеемся петь хором. Особенно строчки о том, что «Тебя любит Путин и „Первый канал“». В клубе «Склад» тоже заблаговременно начинают подготовку к праздникам. 15 декабря здесь устроят репетицию Нового года (18+). Очень советуют привести себя в чувства и подготовить новогодний костюм, потому что впереди много выходных и надо встретить их подготовленными, чтобы пережить без потерь. Вход на вечеринку свободный. Следующими в «Складе» выступят Aikko, Inspace и Katanacss с презентацией нового общего альбома (16+). Концерт пройдет 16 декабря в 19:00. В клубе Yalta 15 декабря калининградские музыканты будут усердно притворяться рок-группами HIM и Placebo (18+). 16 декабря здесь будет рвать струны российская металл-группа Stigmata (18+).

В пабе «Лондон» 15 декабря сыграют «самые танцевальные и звездные хиты» Анны Асти и «Кар-мэн» (18+), а 16 декабря вспомнят «нетленные хиты мировой музыки» 1990-2000-х в компании с New Version & Amonbeat (18+). В «Ельцине» 16 декабря пройдет «Лыфарь фест» (18+). На балконе бара выступят десять коллективов: «Печень», «Меньше стыда», Citramons, «Мышьяк», Degeneratus, «Чувства Которых Нет», Ape on the rocket, «Ясность», «Проспект трав», Gu Aka Mole, «Бортпроводник». В «Форме» 15 декабря — специальный сет от DJ Nilson (18+), а 16 декабря своей коллекцией винила похвастается DJ Алексей Алеев (18+). Бар «Место силы» на этих выходных празднует собственный день рождения (восемь лет!). 15 декабря здесь устроят большой квартирник (18+), а 16 декабря ждут диджеев Selector Flacon, Penochka и XS Project (18+). В «Баре Советов» напротив Музыкального театра 15 декабря сыграет свои новые песни «манчестерстко-русский гибрид» (так назвал коллектив британский продюсер Майк Беннет) Max’s Stereo Film Night (18+).

Калининградский стендап-клуб и студия испровизации «Просто» попробуют свои силы в так называемых «комиксах». Это формат, когда комики рассказывают шутки, а актёры показывают скетчи на их основе. осмотреть, что из этого выйдет, можно 15 декабря в клубе LMF (18+). За классическим стендапом 15 декабря стоит отправиться в DeliMeal (18+). 17 декабря в клубе LMF проведут открытый микрофон для опытных комиков и новичков (18+).





В Калининградской филармонии 16 декабря можно будет услышать «Музыку танцующего снега» (6+). Ее исполнят Анна Ушакова (рояль), Мария Гаврилюк (орган), Марина Комиссарова (сопрано) и Мария Крымцова (гобой). 17 декабря здесь споют «Песни русского застолья» (6+). В Кафедральном соборе сыграют «Все концерты Антонио Вивальди» (6+). Перед зрителями выступят Елена Токовинина (скрипка), Глеб Душкин (скрипка), Регина Штейнман (альт), Александра Чарномская (виолончель), Филипп Нодель (гобой), Марианна Тертерян (скрипка), Евгений Авраменко (орган).

В Драмтеатре — премьера по рассказу Александра Цыпкина «Что делать женщине?» (18+) «Режиссер-постановщик из Москвы Семен Барков назвал свой спектакль „комедией безвыходных отношений“. Действие происходит в мегаполисе. Главная героиня — успешная бизнес-леди, адвокат, привлекательная эгоистка с хулиганскими замашками. Проблема выбора одного из двух любовников осложняется тем, что она скоро станет бабушкой. Внешняя провокационность темы ведет к разговору о традиционных семейных ценностях», — говорится в анонсе. В Музыкальном театре 15 декабря — мюзикл по повести Александра Грина «Алые паруса» (6+), 16 декабря — семейный мюзикл «Мэри Поппинс» (6+), 17 декабря — балет «Спящая красавица» (6+) от приезжей труппы Moscow City Ballet.

В Музее искусств продолжает работать выставка «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). «Каждый зал — невероятное путешествие в миры Гофмана, Андерсена и Зощенко, в которых нет ничего невозможного. Мари и Щелкунчик, Кай и Герда, Леля и Минька, многие другие герои оживают в графических листах лучших книжных иллюстраторов России — Игоря Олейникова, Антона Ломаева, Ольги Ионайтис, Надежды Бугославской, Сергея и Ирины Гавриловых, а также в уникальных работах художников декоративно-прикладного искусства — Виктории Рыбаковой и Владислава Зайцева», — отмечают кураторы.

В Музее Мирового океана всё ещё показывают «Скелеты из шкафа» (12+). Среди экспонатов выставки — экзоскелеты беспозвоночных моллюсков и ракообразных, скелеты кашалота, истребленной человеком стеллеровой коровы, моржа, белухи и других животных. «Ученые, подобно художникам, видят в этом материале историю жизни и эволюции, которая превосходит самый захватывающий приключенческий роман. Стоит только присмотреться», — уверяют в музее.