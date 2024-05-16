Музейная ночь, мюзиклы и рок: чем занять себя после майских праздников

Музейная ночь, проникновенные мюзиклы, молодые артисты и вечеринки под открытым небом — рассказываем, чем занять себя в выходные.

17 мая с 19:00 до 00:00 пройдет Музейная ночь (6+), во время которой организаторы представят уникальные развлекательные программы. Тема ночи в этом году — «Семейные ценности и реликвии». За 1000 рублей можно будет посетить 8 музеев: Музей янтаря, Фридландские ворота, Калининградский музей изобразительных искусств, Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Дом китобоя, Калининградский историко-художественный музей, Кафедральный собор и Музей мирового океана; а дети младше 10 лет смогут сходить на мероприятие бесплатно с сопровождающим до 22:00. Билеты можно приобрести на сайте Музейной ночи.

Калининградский областной музыкальный театр представит мюзикл «Капитанская дочка» (16+) 17 мая в 19:00 и 18 мая в 17:00. Создатели спектакля не будут обличать или оправдывать знакомых всем литературных героев — Емельяна Пугачева, Петра Гринева, Алексея Швабрина — и покажут обе точки зрения, чтобы зритель сам выбирал, на чьей он стороне. Главным действующим лицом оказывается метафизическая сила — великое Русское Лихо. А 19 мая в театре покажут мюзикл «Приключения титулованной особы» (16+), который композитор Юлиана Донская и автор либретто Евгений Муравьев создали из знаменитых приключений принца Флоризеля по рассказам Р. Стивенсона. Организаторы предупреждают: во время спектаклей используется сценический дым, поэтому при наличии аллергии стоит воздержаться от покупки билетов на 1–3 ряды.

В музее-театре «Легенды старого города» (6+) 17 мая с 19:00 до 18 мая 1:00 будут работать три непохожие друг на друга локации. Состоится открытие выставки «Созерцание», на которой будут представлены работы калининградского художника Дмитрия Поканевича в иммерсивной подаче. Вторая локация посвящена старинным легендам и сказаниям восточной Пруссии и Кёнигсберга, это будет иммерсивный перфоманс в исполнении Э.Т.А. Гофмана — знаменитого жителя Кёнигсберга. На третьей же локации посетители смогут поучаствовать в удивительном путешествии во времени, в беседах и диалогах с великим философом Иммануилом Кантом. Также во дворе астрономического бастиона-редюита будет работать бесплатная локация: фаер-шоу, живая музыка, стритфуд и различный интерактив.





Фото: Виталий Невар / Новый Калининград



В рамках Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» (12+) в Калининградской областной филармонии в 18:00 18 мая будет представлен камерный оркестр филармонии под руководством лауреата международных конкурсов Елены Толкачевой. Вы можете услышать музыку Чайковского, Шостаковича, Амирова, Караева, Ализаде и Направника, а также вокальную миниатюру, романс «Сенсиз» композитора Узеира Гаджибейли.

В клубе «Вагонка» 17 мая в 20:00 со своими треками выйдет Молодой Платон (12+), рэп-исполнитель, который обещает устроить клаб-шоу.

19 мая во Дворце спорта «Янтарный» появится музыкант и автор песен «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать» — NЮ (16+). В анонсе обещают: «NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце».

Питерская группа «Dругой Ветер» (16+), представляющая альтернативный рок, впервые выступит в Калининграде — 18 мая в 20:00 в клубе «Бастион». На счету коллектива несколько студийных альбомов, участие в крупных фестивалях, ротация на «Нашем радио» и премия «Чартова Дюжина — 2023».





Фото: Виталий Невар / Новый Калининград



В пабе «Лондон» 18 мая в 21:00 с танцевальной программой «Вспомнить все» выступит Cover-band (18+), который обещает: «Каждое наше выступление — это взрыв позитивных эмоций и веселье на танцполе». На концерте будет живое исполнение хитов последних десятилетий с неожиданными переплетениями без подложек и фонограмм.

С 17 по 26 мая в кинотеатре «Заря» стартует юбилейный, 10-й Российско-итальянский кинофестиваль RIFF (16+). За 10 дней зрителям успеют показать 20 свежих итальянских фильмов разных жанров и тематик, которые представляли на международных кинофестивалях, включая Венецианский. Каждый показ станет премьерой в Калининграде.

17 мая Decadanсе (18+) откроет сезон вечеринок под открытым небом, организаторы мероприятия заявляют: «Мы долго искали точное описание тому, что будет происходить, но слова не отражают красоту момента. Всем тонко чувствующим быть обязательно. Скучающим на оркестровых выступлениях — тем более. Посмотрите на классический инструмент под другим углом». Вечеринка пройдет в два этапа: вечерняя часть в ресторане Soul Garden с 19 до 23:00, а затем ночная, которая состоится в колонном зале «Зари». Обещаются танцы до рассвета и разговоры на утро. А в честь своего дня рождения Decadance живой акустический сет сыграют DJ Monsen (Михаил Кожин), клавишник и вокалист Илья Хвостов, а также скрипач-мультиинструменталист Глеб Душкин.





Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград



Калининградский цирк VIVAT объявляет показ новой программы 18 мая в 13:00 и 17:00, а также 19 мая в 17:00, в которой примут участие артисты мирового уровня, удостоенные многочисленных международных наград (0+). За зрелищность программы ответят артисты цирка Юрия Никулина, акробаты на батуте со стенкой, дрессированные собаки, воздушные гимнасты и другие участники шоу. Организаторы просят позаботиться о выборе мест заранее и уверяют: «Остальную половину ваших положительных эмоций мы берём на себя».

В Кафедральном же соборе 18 мая в 18:00 пройдет концерт «Легенды кельтов» (6+) о племенах, упоминания о которых были еще до нашей эры. Ирландскую, шотландскую, бретонскую, валлийскую и галисийскую народную музыку исполнят вокальный дуэт Ave Maria, а ведущий концерта расскажет о происхождении каждой мелодии. 19 мая в 18:00 у вас будет возможность услышать фортепианный дуэт Полины Осетинской и Алексея Гориболя по случаю тридцатилетия их совместного творчества.