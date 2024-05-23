Искусство анимации и классика на современный лад: как развлечь себя в выходные

Мир анимации, евангельские сюжеты, классика в интерпретации современных авторов, концерты и выпускной бал, — рассказываем, где и как вы можете получить новые эмоции в предстоящие выходные.



В пятницу, 24 мая в 18:30 в Балтийском филиале Государственного музея имени Пушкина пройдет лекция Дарьи Панайотти «На память. Фотография и образ прошлого» (12+). Специалист будет рассуждать о том, какова роль фотографии в жизни — увековечивает она наши воспоминания или все-таки подменяет их. Во время лекции посетители увидят наиболее примечательные обращения к теме памяти в творчестве современных фотографов. А 25 мая с 17:30 до 20:00 и 26 мая с 15:00 до 20:00 художник-постановщик, режиссер анимации и компьютерной графики Екатерина Осколкова проведет мастер-классы по анимации «Капсула времени: работа с будущим» (12+). Участники получат возможность познакомиться с миром футуристической импровизации, получат навыки съемки и монтажа, а также с помощью анимационного языка создадут «письмо в будущее».

В кассе Кафедрального собора можно приобрести билет на авторскую экскурсию «В поисках Канта» (6+), которая начнется 24 мая в 16:00. Виктория Курбатова расскажет об истории Калининграда и Кафедрального собора, загадках жизни немецкого философа и особенностях его мировоззрения. 25 мая в 18:00 будут представлены «Музыкальные откровения» на большом органе (6+) — евангельские сюжеты, которые исполнит Виктория Гамазова. 26 мая в 18:00 вы сможете послушать скрипичный концерт «Viva Vivaldi» в органной транскрипции И.С.Баха (6+) в исполнении Татьяны Рубинской, Рустама Яваева и титулярного органиста Кафедрального собора.





Шедевр Вивальди вы сможете услышать не только в Кафедральном соборе. 24 мая в 20:00 в «Янтарь Холле» начнется мультимедийный концерт «Времена года» (6+). На нем соединятся аудиальное и визуальное искусства, которые создадут иное восприятие классической музыки. Здесь прозвучат «Времена года» Вивальди и «Маленькая ночная серенада» Моцарта в исполнении лучших музыкантов, в том числе скрипачки Елены Токовининой и дирижера Константина Белоногова.

Здесь же, в «Янтарь-холле», в субботу 25 мая в 17:00 представят концерт «Рок-хиты» (18+) в реализации Калининградского симфонического оркестра под управлением А.А.Фельдмана и джаз-ансамбля «Акцент». В анонсе обещают исполнить хиты «Кино», «Мумий Тролля», «Агаты Кристи» и многих других исполнителей и групп. В воскресенье 26 мая в 18:00 на той же площадке зрители увидят спектакль «Закрой глаза и смотри» (18+), похожий на классический спектакль только наполовину: тут нет декораций: только монологи актеров и музыка, которые и будут создавать картину в голове зрителя.





В Калининградском Драматическом театре 24 мая в 19:00 продемонстрируют трагифарс «Зойкина квартира» (16+), режиссером-постановщиком которого стал народный артист России Михаил Салес. Зрители станут свидетелями постановки одноименной пьесы М.Булгакова, которую он написал в 1925 году. А 25 мая в 18:00 здесь же состоится премьера спектакля-кино «Наше все» (16+), в анонсе к которому зрителю гарантируют получение эстетического удовольствия. Во время представления будет показан сюрреалистический сюжет с использованием современных медиа и кинотехнологий.

25 мая в 20:00 во Дворце спорта «Янтарный» на сцену выйдет Macan (16+) — рэп-исполнитель, песни которого часто попадают на верхние полосы в музыкальных чартах. Зрители услышат хиты на разные настроения: в том числе популярные «Asphalt 8», «Останься образом», «Май».

В этот же вечер в клубе «Склад» на 19:00 запланирован «Выпускной Party» (16+) — вечеринка, на которой школьники наполнятся энергией перед экзаменами. На сцену выйдут группы «Который час», «Рилай», «На случай стероида» и «другиЕноты». Выпускникам с лентой обещают бесплатный вход, билеты для остальных можно приобрести за 200 рублей.





Рэп-исполнитель Pastor-Napas 25 мая в 19:00 выступит в клубе «Ялта» (16+). Посетители услышат новый альбом певца «Мнемоник», а также многие другие хиты.

В «Бастионе» 24 мая в 20:00 состоится большой сольный концерт группы «Четыре» (16+), который посвящен ее дню рождения. А на следующий день, 25 мая, в 19:00 на сцене появится музыкант Бранимир (18+), автор-исполнитель из Волгограда.



Текст: Анна Горбунова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград