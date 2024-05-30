Маскарад и волшебство от «Гарри Поттера»: как проводить весну и с чего начать лето

Рок-концерты, незабвенная классика, волшебство от «Гарри Поттера» и маскарад под открытым небом, — рассказываем, как проводить весну и с чего начать лето.

В пятницу, 31 мая в 19:00, в клубе «YALTA» с презентацией нового альбома выйдет группа «Neverlove» (16+). Музыканты из Москвы — одни из самых ярких представителей российской металл-сцены. В анонсе организаторы обещают яркое шоу, лучший звук и много разных сюрпризов.

В этот же вечер в 20:00 в пабе «Лондон» выступит квартет Оксаны Войтенко (18+). Певица и композитор в одном лице представит авторскую джазовую программу на стихи русских поэтов серебряного века и композиции современных авторов. Вокал певицы оттенит аккомпанементом пианист Борис Нецветаев.

В Калининградской областной филармонии им. Е.Ф.Светланова 31 мая в 19:00 пройдет концерт «Симфонический апофеоз» (6+), который исполнит на рояле и органе дуэт Анны Ушаковой и Марии Гаврилюк. Посетители насладятся произведениями П. Чайковского, Л. Верна, Ф. Листа и других композиторов. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.





Флейтистка Ксения Авраменко и титулярный органист Евгений Авраменко 31 мая в 19:00 выйдут с программой «Под звездным небом» в Кафедральном соборе (6+) . Дуэт выступит с произведениями И.С. Баха, С.Рахманинова и других классиков. Здесь же 1 июня в 18:00 Калининградский симфонический оркестр поздравит с пятидесятилетием концертный хор «Радость» (6+). В честь дня рождения для коллектива Детской музыкальной школы им. Р. Глиэра оркестр исполнит в том числе композиции С. Рахманинова, А. Гречанинова, А. Вивальди. 2 июня в 18:00 в Кафедральном соборе продемонстрируют, как может сочетаться рок и орган. Павел Пономарев и Владимир Королевский покажут, какая гармония может быть между Бахом и Beatles, Боэльманом и Queen (6+).

1 июня в 16:00 в «Янтарь-Холле» представят программу «12 мюзиклов, которые потрясли мир» (6+). В анонсе обещают динамичное шоу, наполненное сюжетами из самых популярных мюзиклов — в том числе «Нотрдам Де Пари», «Граф Орлов», «Ромео и Джульетта» и «Призрак Оперы». Зрители увидят акробатические номера, эффектные костюмы, а главное — понаблюдают, как видеоинсталляция позволяет переноситься из одной локации в другую. На этой же сцене на следующий день в 19:00 с комедийной программой появится резидент шоу Stand-Up на канале ТНТ Стас Старовойтов (18+), который в юмористической форме расскажет о последних событиях из его жизни.





В День защиты детей виновники торжества получат возможность побывать на тематической вечеринке «Гарри Поттер и Стражи Азкабана» (6+), которая пройдет в музее «ФилоСовия» в Зеленоградске в субботу в 17:00. Главный профессор Анастасия Праздникова создаст атмосферу волшебства, научит детей заклинаниям и в компании хищных птиц покажет, как изготавливать зелья. В стоимость билета входит и посещение музея, поэтому организаторы советуют приходить за 30 минут до начала мероприятия.

Ребята повзрослее смогут отметить первый день лета в клубе «Калининград Сити Джаз», где в субботу в 20:00 с хитами русского рока на сцену выйдет группа «Четыре» (18+). А на берегу Новой Преголи в речном клубе «Пирс» 1 июня в 16:00 состоится фестиваль под открытым небом (16+) — трибьют-шоу, на котором популярные песни, в том числе групп «Linkin Park» и «Leningrad», исполнят разные музыканты.

Празднование начала лета продолжится 2 июня в 12:00 на опен-эйре клуба «Бастион» (0+), в программе которого обещается маскарад, костюмированные перфомансы, шоу мыльных пузырей, интерактивы, песни и танцы. Вход свободный, при этом посетители могут надеть любые костюмы и маски, а самые оригинальные образы получат призы.

Текст: Анна Горбунова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград