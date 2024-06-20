Воля, Техник и Билан: выбираем программу на выходные в Калининграде и области

В грядущие выходные калининградцев ждёт настоящий «звездопад». Начнётся он уже вечером пятницы, на который запланировано сразу три больших мероприятия. Выбирать предстоит между стендапом Павла Воли, рэпом Паши Техника и поп-хитами Димы Билана. Рокеры также не в обиде — их ждут несколько трибьютов российских и зарубежных исполнителей, а «на сладкое» — квартирник от лидера группы «Пилот». А ещё можно рвануть на море и послушать джаз — выбор за вами.



В пятницу, 21 июня, в «Бастионе» ждут поклонников The Beatles, Nirvana, Depeche Mode, Oasis, Joy Division, The Killers, Muse, Placebo, U2 и Stereophonics. Их объединит трибьют концерт Rock-n-Roll forever (18+) от группы Hamster’s Band. 22 июня там же отмечают день рождения Виктора Цоя. Трибьют «Кино» (18+) исполнит группа «Четыре». Гостей ждут «самые известные и знаковые песни» легенд российской рок-сцены в живом исполнении. 23 июня в «Бастионе» «долгожданный квартирник» (18+) сыграет Илья Чёрт (Кнабенгоф) из группы «Пилот». «Будут песни, пляски, стихи и байки, а также чай с плюшками и не только», — обещают организаторы.

Микс из песен Виктора Цоя и Дианы Арбениной готовится представить команда «Газеты пишут». «Легендарный трибьют баттл» (18+) пройдёт в клубе «Калининград Сити Джаз» 21 июня. Меланхоличные рок-хиты группы HIM прозвучат там же 22 июня. Трибьют-концерт (18+) вновь соберёт вместе вокалиста New Version Евгения Родионова, гитариста и ударника El Rodriguez Максима Павлова и Александра Петрова и бас-гитариста Сергея Неверова. За электронику отвечает Александр Рощин из Amonbeat. «Микс из элементов классического рока, балладной лирики, арт-фолка, блюза и много чего ещё» готовит Канцлер Ги (Майя Котовская). Концерт исполнительницы и её команды «Брэган Д’Эрт» (18+) состоится в клубе «Калининград Сити Джаз» 23 июня.

Вечер 21 июня в Morrison Bar украсят хиты Depeche Mode, Oasis, Coldplay, Green Day и других групп в исполнении New Version и Amonbeat (18+). За танцы до утра отвечает Dj Haldej. В караоке-баре «Квартирник» 22 июня выступит Kelvin с трибьютом группы «Звери» (18+). Ssshhhiiittt! отыграют концерт (16+) в клубе «Ялта» 22 июня. «Агрессия в их музыке то теснит мягкую лиричность, то уступает ей. Музыка Ssshhhiiittt! — это переживания самих музыкантов. Местами неоднозначные, но понятные любому чувствующему человеку», — отмечают организаторы.

21 июня Калининград планирует посетить Паша Техник с презентацией нового альбома и «всеми хитами». «Концерт легенды русского хип-хопа, чьи тексты — удивительный поток сознания» (18+) состоится в клубе «Склад». 23 июня там же можно поучаствовать в съёмках клипа киберпанков Jhonny Box (16+). Для этого нужно прийти в одном их образов: панк или элита. «Поверьте — это будет весело», — обещают музыканты. Всех участников также ждёт фотосессия и небольшой концерт.

«Ночь, посвящённую форматам hard/industrial techno» (18+), запланировал Fabrik на 21 июня. За пультом резиденты клуба Saints Dogs, Alik Boomae, Raving Mask, Shprank, Valter, Deft и Yboi.

«Пиратский панк-фолк от Капитана Лиса» (18+) сотрясёт стены «Места силы» 22 июня. Музыкант определяет своё творчество как «отвязное музло, сочетающее в себе несочетаемое: фолк, панк, регги, джаз, метал... Да всё что угодно». 23 июня там же открытый микрофон (18+) от Калининградского Stand Up клуба.

«Большой Stand Up» от Павла Воли (18+) соберёт любителей жанра во Дворце спорта «Янтарный» 21 июня. Шутки «самого известного и дерзкого комика России» в живом исполнении обойдутся поклонникам в 4-15 тыс. рублей.

В «Янтарь-холле» в Светлогорске 20 и 21 июня выступит Дима Билан (6+). Билеты ещё есть в продаже. Диапазон цен примерно тот же, что и на Волю. 23 июня на ту же сцену выйдет группа «Кватро» (6+) в рамках юбилейного тура. Зрителям обещают «путь в объятия музыкальной стихии, наполняющей тёплыми эмоциями и бескрайней энергией на месяцы вперёд». 21 июня в зале «Янтарный» выступит джазовый ансамбль «Акцент» с программой «Джаз и море» (12+).

В Доме Искусств 21 июня ждут группу «Белый Орёл» (6+). Концертное агентство обещает «невероятную энергетику» и «высокопрофессиональный уровень исполнения».

Плести венки, прыгать через костёр и даже «предавать водной стихи чучело Морены» предстоит гостям средневекового городища Ушкуй 21 июня. Их ждёт праздник «Купалы» (0+). В его рамках запланированы выступления фольклорных коллективов «Талица» и «Малвинец», а также танцы в стиле трайбл от Padma Tribe. В деревне викингов «Кауп» в тот же день прозвучат песни группы «Король и шут» (18+) в исполнении El Rodriguez.

В сказочной деревне «Холмогорье» в субботу пройдёт «Пиратская вечеринка» (0+). В программе спектакль «Волшебное превращение Фионы и Шрэка» от театра «Невеличка», квесты, игры, мастер-классы, шоу сладкой ваты и запуск воздушных змеев.

В башне «Врангель» по-прежнему можно увидеть уличный спектакль «Не КАНТовать» (12+). Билеты доступны на 20, 21 и 23 июня. «Сидячие места не предполагаются», — напоминают организаторы.

В Калининградском областном музыкальном театре 22 июня состоится премьера «Бессмертного полка» (12+). «В основу спектакля положена пьеса Алексея Дударева „Рядовые“. Действие происходит в 1945 году в Берлине. Под командованием старшины Дугина несколько солдат. Зрители узнают историю каждого из них, ведь именно из таких рядовых историй и складывалась история Великой Отечественной войны, складывалась история нашей Победы», — гласит анонс. В «мир азарта, тайны и любовной интриги» предлагают погрузиться актёры мюзикла «Игорный дом» (16+) 23 июня.

Калининградская областная филармония приглашает на театрализованный концерт «Прогулки по старому городу с И. Кантом» (6+) 21 июня. «Кино», «Ария», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Агата Кристи», «Танцы Минус» и «СерьГа» зазвучат по-новому на концерте «Легенды русского рока» (12+). В нём примут участие группа «Четыре» и солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган).

В Кафедральном соборе 21 июня прозвучит «Русская органная музыка» (6+) в исполнении лауреата международных конкурсов Елены Приваловой. Днём позже там можно будет услышать титулярного органиста Кафедрального собора, лауреата международных конкурсов Мансура Юсупова на очередном «СовершенноЛетнем концерте» (6+). 23 июня в соборе концерт «Белые ночи» (6+). «Московско-петербургский дуэт Руслана Шмелькова и Егора Колесова „Clarinet & Organ“ исполнит „Времена года“ Чайковского, вторую джазовую сюиту Шостаковича, концерт для кларнета с оркестром Бориса Чайковского и другую музыку», — сообщает сайт учреждения.

Заняться физическим и ментальным здоровьем предлагают организаторы ретрита «Перезагрузка» (18+), который пройдёт в посёлке Матросово 21-23 июня. Гостей ждут «йога, телесные, дыхательные, энергетические практики, медитации, работа с умом и подсознанием, два семинара», а также «банная церемония с профессиональным парением и чаепитием».

Музей-театр «Легенды старого города» приглашает 21 июня на мистический спектакль «Ведьмы: легенда или реальность?» (18+). «Вы станете свидетелями драматических судеб женщин, обвинённых в колдовстве, и увидите, как страх и фанатизм превращают обычных людей в палачей», — интригуют организаторы.

«Иммерсивный спектакль с едой и напитками» (18+) представляет музей «Дом китобоя». Посетить его можно с 21 по 28 июня. «Вы окажетесь в типичной Калининградской коммунальной квартире 1960-80 годов, увидите подлинные вещи того времени, ощутите их запах и сможете к ним прикоснуться — здесь нет ограждений и витрин, все предметы можно брать в руки, открывать ящики, на все кресла можно присесть», — рассказывают организаторы.

Текст: Мария Власенкова, фото: архив «Нового Калининграда»

