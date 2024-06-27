«Ржавый дракон», Queen в джазе, Offspring по-женски и Rammstein с огнём: провожаем июнь ярко

В ближайшие выходные мы ещё успеваем поймать за хвост пролетевший июнь. Для этого можно на пару дней переехать в «Ржавый город», отправиться в одну из старинных кирх на спектакль или концерт, сыграть в регби на пляже или послушать рок, джаз, панк, минимал-техно (нужное подчеркнуть) в одном из клубов Калининграда. Традиционные трибьюты ждут поклонников Queen, Rammstein и Offspring. Все самые интересные события на любой возраст и вкус мы собрали в обзоре афиши «Нового Калининграда».



28-29 июня на Балтийской косе состоится костюмированный фестиваль «Ржавый дракон» (18+). На двух сценах выступят около 30 коллективов и диджеев из Калининградской области и не только. Хедлайнеры — лидер группы «Электрические Партизаны» Вадим Курылёв (бывший участник «ДДТ») и «Театр одного вахтёра». Также «Ржавый город» планируют посетить бродячий театр «Весёлые баррикады», театр огня «Красная панда», Литературный Исторический Театр имени Генриха Монте, поэты и чтецы из Калининграда и Москвы, ходулисты, гримёры и хендмейкеры. Ржавогорожане смогут пострелять из лука, поиграть в приставку, ножички, покер и настольный теннис. На мастер-классах научат оказывать первую помощь и добывать огонь.

В пятницу, 28 июня, в клубе «Калининград Сити Джаз» прозвучат «луч,0шие хиты всех времён в актуальном звучании наступившего нового времени». С концертом «Sax and the city» (18+) выступит Markov Band. В субботу там же можно послушать бессмертные композиции Queen в исполнении джазового коллектива «Акцент» (18+). «Вас ждёт энергия британского прогрессивного рока в гармонии с классикой и драйвом», — обещают организаторы.

Послушать минимал-техно можно 28 июня в Fabrik, который подготовил «топовый привоз». В клубе отыграет сет Денис Казначеев (18+) — «известный диджей и саунд-продюсер, один из участников дуэта Easy Changes, основатель берлинского лейбла Nervmusic».

Зарубежную рок-подборку в исполнении группы «Четыре» слушаем в баре Morrison 29 июня (18+). В «Квартирнике» в тот же вечер выступают ЁRHIGNESS «с каверами на лучшие хиты русского рока» (18+).

Любители этого жанра также соберутся 28 июня в «Бастионе». Композиции групп «Король и Шут», «Кино», «Сектор Газа», «БИ-2», «Сплин», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» исполнят New Version, Amon Beat и Gu Aka Mole (18+). 29 июня посетителям «Бастиона» предлагают «окунуться в атмосферу звучания загадочной кельтики» (18+). «Скрипач Ярослав Милиш исполнит ирландскую музыку — рилы, жиги и польки в традиционном струнном камерном исполнении дадут вам почувствовать себя посетителями средневекового ирландского паба, а звуки живой скрипки точно вызовут желание станцевать кельтский танец. Танцуем вместе с школой ирландских танцев Iridan. Авторские произведения услышим в исполнении группы SFENO, а волшебства нашему вечеру добавят великолепные танцы трайбл AMBER TRIBE», — гласит анонс.

Вечер перестанет быть томным, когда на сцену выйдет Иван Халеев с трибьютом группы Rammstein (18+). Гостям обещают «много огня, пиротехники и брутальной мощи». Rammshow также пройдёт 29 июня. «Одни из самых авангардных, фантасмагоричных, экзотических участников андеграундной сцены» — московская группа «Театр одного вахтёра» — выступит в «Бастионе» в воскресенье, 30 июня (18+). «Каждое выступление „Вахтёров“ — это приглашение в сюрреалистичный мир — текучий и неуловимый. Словно Вас пустили в чужой сон, в котором всё существует нелинейно, не подчиняется логике, бесконечно трансформируясь. Именно поэтому ТОВ — тот самый белый кролик, за которым можно и нужно идти», — интригуют организаторы.

Калифорнийской панк-рок взбодрит гостей клуба «Склад» 29 июня. Там запланирован трибьют-концерт Offspring в исполнении «Мантра Бэнд» (16+). Организаторы обещают «одно крутое отличие — драйвовый женский вокал».

Гости «Ночного Каупа» 28 июня станут участниками «Рок вечеринки» (18+). Танцпол под открытым небом обещают раскачать El Rodriguez.

В «Янтарь-Холле» с 27 по 30 июня пройдёт VII Международный экономический форум янтарной отрасли AMBERFORUM 2024 (6+). Гостей ждёт выставка изделий из янтаря, конкурс профессионального мастерства для обработчиков минералоида, интерактивное пространство, песочница с инклюзами и уличное шоу. Кроме того, организаторы вновь пригласили на форум стилиста Сергея Зверева. 30 июня в «Янтарь-Холле» выступит Елена Ваенга (16+).

«Мистическое триллер-путешествие по Гердауэнской кирхе» можно совершить 28 июня. Там пройдёт иммерсивный спектакль-загадка «Маски герцога Лоренцо» (18+). «Родственники донны Франчески, невесты герцога, придумывают ужасное наказание за его преступление: они решают свести его с ума. Зрители становятся участниками костюмированного маскарада, который разворачивается в руинах кирхи. Актеры в роскошных нарядах, специальное освещение, новый пластический театральный язык и музыка, музыка, музыка», — рассказывают организаторы.

В Доме искусств 28 июня покажут спектакль «История любви» (12+) «о последних днях жизни адмирала Нельсона и его страстной любви к легендарной леди Гамильтон». В ролях: Александр Носик, Дмитрий Исаев, Екатерина Вуличенко, Ирина Ефремова и Андрей Москвичев.

Посетители Калининградской областной филармонии 29 июня проникнутся «Магией фламенко» (12+). Проект представит «один из ведущих гитаристов Европы, лауреат международных конкурсов и фестивалей Валерий Чакон». За танец в этот вечер отвечает чемпионка в номинации «Северное фламенко» Елена Ковзан. Театрализованное шоу «А у нас во дворе...» (12+) покажут на сцене филармонии в воскресенье, 30 июня. В программе: песни советских композиторов в исполнении концертного духового оркестра Калининградской филармонии им. Е.Ф.Светланова и ведущих солистов. «А у нас во дворе» — это возможность проникнуться особенной атмосферой шестидесятых годов теперь уже прошлого века. Влюблённости и расставания, романтика и танцы под луной«, — гласит анонс.

Посетителей Кафедрального собора 28 июня ждёт «Симфоническая пятница» (6+). В программе концерта музыка Шостаковича в исполнении Калининградского симфонического оркестра и солиста Филиппа Копачевского (фортепиано). «Симфонический экстаз» (6+) запланирован в соборе на 29 июня. В исполнении музыканта и композитора Моше Ариэля Ганелина прозвучат сделанные им «переложения для органа монументальных симфонических полотен: „Завода“ Александра Мосолова, „Сказки о царе Салтане“ Римского-Корсакова, Пятой симфонии Чайковского, „Поэмы экстаза“ Скрябина, мистической картины „Хроники Нарнии“ Татьяны Татариновой», — рассказывают организаторы. 30 июня в соборе — «сочетание не для всех» — орган и саксофон. Для концерта "Summer in the city«(6+) саксофонист Иван Дыма и органист Евгений Авраменко приготовили «маленькую латинскую сюиту Ноле, много Астора Пьяццоллы и даже Арво Пярта», а также произведения собственного сочинения.

На мюзикл «Мэри Поппинс» (6+) приглашает детей и их родителей Калининградский областной музыкальный театр 28 июня. Там же на следующий день — «Любовь в стиле джаз» (16+). Шоу-ревю поставлено по мотивам оскароносной музыкальной комедии «В джазе только девушки». Мюзикл для детей «Волшебное кольцо» (6+) покажут в театре 30 июня.

Калининградский театр танца «Небо» 28 июня представит спектакль «Княгиня» (12+), основанный на Повести временных лет. За яркими эмоциями отправляйтесь в Зеленоградский Городской Центр Культуры и Искусства.

«Шоу революционного формата» «Музыка в темноте» (6+) представит скрипачка и вокалистка Евгения Зима 29 июня в «Готика-Холле» в посёлке Дружба. Уникальная акустика старинной кирхи XV века Алленбург «позволит вам погрузиться в размышления о времени, о красоте, о самой жизни», обещают организаторы.

На открытой площадке музейно-замкового комплекса Бранденбург 29 июня состоится театрализованное музыкальное представление «Классика в древних стенах: Пер Гюнт» (6+). В постановке задействованы Калининградский симфонический оркестр и артисты хореографической группы Ильи Чепелева.

Стать участниками иммерсивного спектакля «Порочный Кёнигсберг» (18+) жители и гости города смогут 29 июня в Музее-театре «Легенды старого города». Посетили театрализованной исторической постановки примерят на себя роли криминалистов, следователей, судмедэкспертов и «попробуют разобраться, как обстоятельства того, далекого времени, способствовали совершению порочных злодеяний».

30 июня в театре «Третий этаж» исполнят детские песни (6+) — авторские композиции о героях таких произведений, как: «Алые паруса», «Когда я снова стану маленьким», «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», «Бесконечная история», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Путешествие Алисы», «Хроники Нарнии», «Снежная королева», «Щелкунчик», «Поллианна».

В Вейк-парке Аистово 30 июня пройдёт «Областной выпускной» (0+). В программе праздника пенное шоу под DJ-сет, флешмоб и выступления музыкантов.

В тот же день можно отправиться на «Пляжные Игры — 2024» (0+). Открытый фестиваль пройдёт на пляже «Сковородка» в Зеленоградске. В программе: борьба корэш, пляжное самбо, пляжная борьба, пляжный волейбол, мастер-класс вице-чемпионов России по пляжному регби из «Балтийского Шторма», веселье и аквагрим. Вход свободный.

Текст: Мария Власенкова, фото: архив Нового Калининграда

