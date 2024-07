Танцуем у озера, на крыше и под Prodigy: афиша на выходные в Калининграде

Грядущие выходные в Калининграде при желании можно полностью посвятить электронной музыке. Это направление станет главным сразу на двух фестивалях, один из которых пройдёт в формате опен-эйра. Для рокеров по традиции припасено несколько трибьютов, например, Queen и «Короля и Шута». Для тех, кто предпочитает только оригинал, выступят Dj Antonio, Lady Waks и Dino MC 47. Подробности — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».



Пятница, 26 июля

В клубе «Склад» стартует фестиваль электронной музыки «Koenig Synth Fest III» (18+). Лайн-ап первого дня: Puzzle Ways, Razmotchiki Katushek и Schuschpanzer V8 из Санкт-Петербурга, Faces Off Fear из Мурманска, The Waltzing Dogs из Ижевска, Hired.Life, Electrica DTIC и Ex.Delicto из Калининграда.

В баре Morrison вновь сыграют New Version и Amon Beat (18+). «Будет, как всегда, много каверов на Depeche Mode и другие знаковые группы 90-00-х», — обещают организаторы.





Поклонники Queen соберутся в клубе «Калининград Сити Джаз». Там их ждёт трибьют-концерт группы Black Bulls и Васи Меркьюри (18+). Сразу после шоу можно переместиться в Piano Bar. Там отыграет сет один из топовых представителей электронной сцены Санкт-Петербурга — Dj Antonio (18+). «Выступления диджея Антонио — это всегда самая востребованная клубная современная музыка разных стилей, а также хиты 80х-90х-2000х годов в собственных эксклюзивных обработках», — рассказывают организаторы.

«Уникальный концерт» (18+) организовали в баре «Бастион». Мировые хиты исполнят фингерстайл гитарист Арсений Мышьяк, рок-дива Diva Devi и творческий тандем Романа Загайнова и Анатолия Боронилова Jazz Cover. В программе концерта русские и зарубежные хиты: от «Мумий Тролля» и «Кино» до Radiohead и Backstreet Boys.





Вечеринка Decadance (18+) для тусовщиков, не желающих жертвовать ночным сном, вновь пройдёт в кафе Soul Garden на Верхнем Озере. Тех, кто пройдёт фейс-контроль и не нарушит дресс-код, ждут танцы с 18 до 23 часов.

В ночном клубе «Планета» выступит рэп-исполнитель Дино MC 47 (18+).

Дискотеку в стиле группы «Король и шут» устроят в «Ночном Каупе» (18+). Средневековый городище обещают растрясти El Rodriguez.

Театр Николая Захарова представит в «Янтарь-холле» «бракоразводную комедию» «Всё отдам за вашего мужа» (16+) по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка». Там же проект «неТеатр» — самый маленький театр Калининградской области — покажет «актуальную некомедию» «Нам не до смеха» (16+).

Концерт органной музыки «Любимые бисы Гарри Гродберга. От шедевров Баха до саундтреков» (12+) в рамках международного музыкального фестиваля «Бахослужение» пройдёт в Калининградской областной филармонии. Исполнители: органисты Фёдор Морозов (Москва) и Мария Гаврилюк (Калининград).

В Кафедральном соборе выступит Калининградский симфонический оркестр (6+) — на этот раз под управлением Арифа Дадашева (Москва).

Суббота, 27 июля

На территории речного клуба «Пирс» пройдёт «первый локальный фестиваль электронной музыки под открытым небом» в Калининграде «Break Summer Fest» (18+). Самый ожидаемый, по мнению организаторов, рейв этого лета соберёт фанатов The Prodigy и Pendullum. Трибьют-шоу готовит группа Yalta Band. «Хэдлайнером ночной части выступит любимица калининградской публики — breaks Dj № 1 в мире по версии Breakspoll — Lady Waks в сопровождении Mc Wuju, а также специальные гости из Москвы и Санкт-Петербурга: Funk Fire Djs и резидент лейбла In Beat we Trust Dj Detach», — обещает анонс. «Жирные басы, крутейший звук, меркурианский свет, фудкорт с закусками и бары с напитками» прилагаются.

В клубе «Калининград Сити Джаз» выступит «Ковёр Бэнд» с программой «Пой и танцуй» (18+). Гостям обещают «солянку» из рок и поп хитов от «Руки Вверх» до Linkin Park.

В «Бастионе» в концерте «Легенды рока» (18+) примут участие четыре группы: Gu Aka Mole, «другиЕноты», Brick5 и Klim. Гостям обещают «4 часа живого звука, непередаваемый всплеск эмоций, энергии и юмора, смешанный с мощным потоком рок-н-ролльного драйва, который не оставит равнодушным никого».

Ещё четыре группы выступят в баре «Место силы» (18+). «Шатать стены будут „Скотт не против“ (Indie rock), „Манасикара“ (pop-punk), Хокси (post-punk), Niera (emo-rap)», — рассказывают организаторы.





В клубе «Склад» в субботу пройдёт второй день фестиваля электронной музыки «Koenig Synth Fest III» (18+). Ожидаются: «Борея» (Краснодар), Torch Project и Khmar из Москвы, Metzger из Курска, Tuum Fatum, New Version, Jhonny Box, Inspira и Reactors из Калининграда.

Русский рок в исполнении группы «Четыре» можно будет послушать в караоке-баре «Квартирник» (18+).

Генеральная репетиция фестиваля «Голосящий Кивин» (16+) продолжительностью 2,5 часа пройдёт в «Янтарь-холле». Затем можно отправиться на творческую встречу с «пианистом, дирижёром, бэнд-лидером, аранжировщиком, композитором и педагогом; одним из самых успешных джазменов нашей страны» Сергеем Жилиным (0+).

В Кафедральном соборе запланирован концерт «Stabat mater» (6+). На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Яна Федорова (меццо-сопрано), Владислав Шавров (баритон), Олеся Кравченко (орган).

Воскресенье, 28 июля

Начинающие и опытные комики смогут проверить свои шутки в баре «Место силы» (18+). Мероприятие от «Калининградского Stand Up клуба» в формате открытого микрофона проведёт Миша Степанов.

На крыше кинотеатра «Заря» пройдёт вечеринка «Voskresnik» (18+). Организаторы мероприятия предупреждают об ограниченном количестве билетов, которые раскупают в первые минуты после старта продаж.





В «Янтарь-холле» будут снимать фестиваль «Голосящий Кивин» (16+). В «Готика-холле» анонсировали трибьют группы ABBA (6+). Тем, кто соберётся в посёлок Дружба, обещают «только живой звук, яркое выступление шоу-балета, световое решение и полное погружение в атмосферу 70-80 годов».

Гала-концерт «Посвящение Гарри Гродбергу» (12+) в Калининградской областной филармонии закроет фестиваль «Бахослужение» «самыми яркими произведениями от шедевров эпохи И.С. Баха до современных».

В Кафедральном соборе пройдёт концерт «В море клавиш» (6+). Произведения композиторов-классиков Пьетро Алессандро Йона, Дени Бедара и Вадима Бибергана представят в первой части концерта лауреаты международных конкурсов Мария Лобецкая (орган) и Татьяна Жирихина (фортепиано). «После к этому обществу присоединится Константин Румянцев (видеоиллюстрации), а мы услышим и увидим „Интерстеллар“, „Амели“, „Титаник“, „Гордость и предубеждение“. Лето — прекрасная возможность соединить всё», — говорится в анонсе.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»