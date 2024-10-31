Ева Польна, «Сектор Газа», Xolidayboy и Ночь искусств: встречаем ноябрь

Акция «Ночь искусств» в культурных учреждениях Калининграда, семейный фестиваль «Острова» в девяти музеях области, шоу «Женский форум» в «Янтарь-холле», концерты к 60-летию Юрия Хоя с участием золотого состава «Сектора Газа» в клубе «Ялта» и исполнителя Xolidayboy в «Резиденции Королей» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, где и как встретить ноябрьские праздники.

С 26 октября по 4 ноября в Калининграде проходит семейный фестиваль «Острова» (12+), который проводят в 9 музеях области. В этом году участникам фестиваля предлагают не «посмотреть» музей, а «послушать» его, изменить взгляд на привычные объекты экспозиции и обратить внимание на то, с какими звуковыми понятиями они могут быть связаны. Фестивальные программы готовились при участии кураторов — саунд-артистов, композиторов и звукорежиссёров. Маршруты созданы для детей разных возрастов, возрастные маркировки носят рекомендательных характер. Кураторы проведут гостей по маршрутам в Калининградском зоопарке, Музее янтаря, Кафедральном соборе, Музее изобразительных искусств, Королевских воротах, Фридландских воротах, Балтийском филиале ГМИИ А.С. Пушкина, Доме-музее Германа Брахерта и Историко-художественном музее. Стоимость билета на музейно-семейные программы — 200 р. (взрослый) и 100 р. (детский) в любой музей.

В пятницу, 1 ноября, в 20:00 в «Янтарь-Холле» начнётся концерт-шоу «Женский форум» — шоу, в котором четыре девушки дают советы по любым жизненным вопросам (18+). Варвава Щербакова, Ольга Парфенюк, Наталья Борисова и Саша Муратова разберут запросы пользователей с реального женского форума и прокомментируют их, подкрепляя это историями из своей жизни.





В клубе «Склад» 1 ноября в 23:00 стартует вечеринка «Hogwarts rave» (18+), где ждут всех, «кто готов бросить вызов скучным вечерам и погрузиться в ритм underground техно сцены». Дресс-код: «магия на грани безумия». «Не упусти шанс завести пару новых знакомств. Но запомни: эти знакомства могут привести к забавным (или опасным) последствиям!» — предупреждают организаторы.

2 ноября в 19:00 на площадке Дворца спорта «Янтарный» выступит исполнитель Sevak (16+), который представит свои новые композиции. Помимо этого, зрители на концерте услышат любимые хиты и старые песни, а организаторы обещают профессиональное и яркое шоу с световыми эффектами и современной сценографией.





В Кафедральном соборе 2 ноября в 18:00 представят программу «Испанское барокко в Западной Европе» (6+). Специально для фестиваля «Шедевры мировой классики» Филипп Нодель (гобой, ансамбль «Московиты»), Сергей Фильченко (скрипка, Pratum Intergum), Регина Штейман (скрипка, альт, виола да гамба) и Елена Кейлина-Ройтер (орган) представят отдельные старинные произведения, многие из них они будут играть впервые. В программе прозвучат Х.Б. Пла, Дж.А. Пандольфи, И.К. Керль, П. де Араухо, Г. Санс, А. Вивальди.

В первые дни ноября во всех регионах России, в том числе в Калининграде, пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств» (6+), мероприятия которой приурочены ко Дню народного единства. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. Так, в Музее янтаря 2 ноября с 18:00 до 20:30 дети и взрослые с помощью интерактивного путеводителя смогут познакомиться с музейной экспозицией, в 19.00 и 20.00 состоятся экскурсионные сеансы по выставке «Красное — желтое — белое» из фондов Российского этнографического музея, в 19.20 пройдет эксклюзивный экскурсионный сеанс в пороховой склад, а в 20.20 состоится экскурсионный сеанс на крышу башни. В Калининградском музее изобразительных искусств «Ночь искусств» (0+) пройдет 2 ноября с 18:00 до 21:00. Акция объединит специальную программу фестиваля современного искусства «Море внутри», танцевальный перформанс студии «Метаморфозы» и арт-мастерскую для детей и взрослых.





На сцене «Янтарь-холла» 3 ноября в 18:00 с юбилейным концертом выступит певица, автор музыки и текстов Ева Польна (6+). «Для Вселенной 25 лет — бесконечно малая величина. А для человека — это серьёзный жизненный этап. Вот уже 25 лет я пишу и исполняю для вас песни, и они находят отклик в ваших сердцах, становятся частью вашей жизни. Так или иначе мы прошли эти годы вместе! А поэтому я с радостью приглашаю вас, друзья, разделить со мной эту праздничную дату!» — приглашает артистка. Продолжительность концерта составит 1 час 40 минут.

Xolidayboy, исполнитель, не покидающий первые строчки топ-чартов страны, представит концерт в «Резиденции Королей» 3 ноября в 20:00 (16+). Организаторы настаивают: «В соцсетях Xolidayboy уже давно завоевал любовь аудитории, набирая миллионы просмотров, благодаря своим искренним роликам о процессе создания музыки, а также артистичными музыкальными клипам. Теперь неиссякаемую энергию Ивана Ржевского можно будет увидеть не только через экран телефона, но и вживую на концертах».





К 60-летию Юрия Хоя 3 ноября в 19:00 в клубе «Ялта» пройдет фестиваль с участием музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» и дочери Юрия — Ирины Клинских (18+). На большом концерте гости получат возможность погрузиться в атмосферу 90-х, «когда города были увешаны афишами с надписями, которых сейчас так не хватает». Основу концерта составят хиты Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник».

4 ноября в Центральном парке культуры и отдыха пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства (0+). В программе примут участие заслуженный артист России Игорь Побережский, образцовый театр танца «Карусель», народный фольклорный ансамбль «Россичи», образцовый детский ансамбль «Младушки», театр танца «Мистерия», а также творческие коллективы национально-культурных автономных объединений. В парке также развернется выставка оружия и будет работать творческая мастерская, в рамках которой проведут тематические мастер-классы по рисованию и изготовлению тряпичных кукол. Мероприятия пройдут также в учреждениях социальной сферы Калининграда.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»