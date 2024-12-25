Ночь в Зеленоградске, сказки, хороводы: где провести каникулы на побережье

Иммерсивный спектакль и обмен подарками в Зеленоградске, мастер-классы по украшениям на ёлку и новогодние концерты в «Янтарь-холле» в Светлогорске, вечера отдыха и театрализованные представления в Балтийске, экскурсии и показы кинофильмов в Пионерском, хороводы у ёлки и забег Дедов Морозов в Янтарном — в новогоднем обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как разнообразно и интересно провести праздничные выходные на побережье в Калининградской области.

Зеленоградск

На городской площади Зеленоградска 31 декабря в 23:00 начнутся праздничные народные гуляния, которые продлятся до 03:00 1 января (0+). Здесь же 1 января в 15:00 стартует праздничная концертно-развлекательная программа «Новый год — семейный праздник!» (0+).

с 25 декабря по 31 января в 16:30 в Зеленоградске на улице Тургенева, 1 б, будет проходить иммерсивный спектакль «Новогодний Зеленоградск» продолжительностью 1,5 часа (12+). Во время иммерсивной прогулки в специальных наушниках по Курортному проспекту Зеленоградска гости смогут изучить старинную архитектуру в огнях праздничной иллюминации, узнать истории домов и их жителей, увидеть нарядную ёлку и ощутить ароматы выпечки. Стоимость: 800 рублей.

В Музее курортной моды в Зеленоградске 3 января в 14:00 состоится экскурсия «Новогодний показ» с мандаринами и игристым (18+). «Приглашаем разнообразить новогодние каникулы приятной прогулкой по самому модному пространству курортного города с мандаринами и шипящими напитками с игристым настроением», — приглашают организаторы. Стоимость от 900 рублей.

5 января на улицах города можно наблюдать праздничный забег Дедов Морозов (0+), который начнётся в 12:00. Для участия в забеге достаточно подготовить новогодний беговой костюм и зарегистрироваться по ссылке: clck.ru/3FS32s. Место встречи — пиццерия «Ура!».

В Рождество, 7 января, в 12:00 в музее «Домик Ангелов» пройдёт экскурсия «Знак Бесконечность» (6+). В этот день музей отпразднует свой восьмой день рождения. «На выставке поговорим о месте Ангелов и ангелоподобных существ в культурах и историях народов мира, оценим авторские работы и коллекционные образы небесных существ», — говорится в анонсе. Стоимость участия 500/600 руб.





С 25 по 30 декабря в сказочной деревне «Холмогорье» (пос. Романово, ул. Озёрная, Зеленоградск) детей ждёт праздничная программа «Волшебное возвращение Деда Мороза» «с волшебством и научным шоу со спецэффектами, с волшебным появлением Деда Мороза, играми и с чаепитием» (0+). В программе — путешествие по зимнему лесу, встреча с Бабой Ягой и её помощниками, загадывание желаний, испытания с таинственными сундуками в ведьмином доме и многое другое. Стоимость билета 1300 руб.

В Музее мусора (пос. Сосновка) 28 декабря в 15:00, 29 декабря и 30 декабря в 11:00, 3 января в 11:00 и 5 января в 15:00 проведут квест для детей «Новогодний переполох» (6+). Детей ждут: зеркальный лабиринт, дискотека и мастерская, где своими руками можно будет создать новогодние игрушки. Стоимость участия от 700 рублей.

4 и 18 января в Музее мусора проведут своп «Обмен подарками» (6+). «Это интересная и полезная возможность избавиться от ненужных подарков и найти что-то новое и полезное. Приносите с собой подарки, которые по каким-либо причинам не подошли или не были использованы, и обменивайтесь ими с другими участниками», — предлагают организаторы.

11 января в 12:00 на площади «Роза ветров» в Зеленоградске состоится традиционное народное гуляние «Кранцевский пирог» (0+). В рамках празднования Дня кранцевского пирога пройдут соревнования по экстремальному триатлону AMBERMAN ICE (0+). Экстремальный триатлон предусматривает преодоление трех этапов: бег 200 метров, велогонка 1 000 м и плавание 50 метров. К участию приглашаются все желающие, имеющие достаточный уровень физической подготовки и получившие обязательный медицинский допуск в медицинской организации. Необходимо пройти регистрацию.

Светлогорск

25 декабря в доме-музее скульптора Германа Брахерта пройдёт тематическая программа о рождественских традициях разных стран и творческая мастерская по созданию рождественской открытки (12+). Мероприятие начнётся в 15:00, стоимость билета 400 руб., включая осмотр экспозиций музея.



Новогоднюю музыкальную программу в культурно-досуговом центре санатория «Янтарный берег» 25 декабря представят народный артист России Валерий Алиев и лауреат международных конкурсов Ольга Дашкевич (12+). Начало концерта — в 19:30. 27 и 28 декабря, здесь же в 21:00 стартует ночная дискотека (18+). Стоимость билета 300 руб.

Новогоднюю историю по пьесе Ольги Степновой «Когда ангелы шутят» — представят в «Янтарь-холле» 28 декабря в 12:00 (12+). «Все мы представляем ангелов ангелами. Только в истории Ольги Степновой „Когда ангелы шутят“ бывают и слегка неправильные ангелы. Ангелы, которые поспорили о судьбах своих подопечных», — рассказывают организаторы. Стоимость билетов от 2000 рублей.

В Светлогорской библиотеке им. А.З. Дмитровского 28 декабря в 12:00 пройдет бесплатный мастер-класс по украшениям на ёлку (12+). В Доме культуры посёлка Приморье (Светлогорский р-н, п. Приморье ул. Артиллерийская, 9, Светлогорск) проведут новогоднее театрализованное представление в формате сказки (0+). Программа начнётся в 14:00 28 декабря, посещение бесплатное.

31 декабря в светлогорском органном зале «Макаров» состоится новогодний концерт «Вечер органной музыки» (6+). В программе: Иоганн Себастьян Бах, Йозеф Райнбергер, Шарль-Мари Видор, Антонио Вивальди, Феликс Мендельсон-Бартольди. Продолжительность концерта: 1 час 10 мин. Билеты можно приобрести только в кассе органного зала «Макаров», стоимость — от 1500 руб.





В «Янтарь-холле» 28 декабря и 2 января в 12:00 и 15:00 покажут детский спектакль «Необыкновенные приключения Пети Перепёлкина в царстве Деда Мороза». «Странная новогодняя история произошла с мальчиком Петей, которая вовлекла его в необыкновенное приключение», — рассказывают в анонсе. Стоимость билетов от 500 руб.

1 января в 17:00 в «Янтарь-холле» на новогоднем огоньке, где выступит дуэт Fire, гостей ждет стильное звучание саксофона и бархатный вокал (12+). Организаторы обещают захватывающий музыкально-танцевальный вечер, наполненный энергией и праздничным духом. Во время мероприятия будет работать бар с прохладительными напитками и коктейлями. Входной билет обойдется в 1000 рублей.



3 января в 16:00 здесь же пройдёт концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов с программой «В ритме нового года» (0+), где, как обещают в анонсе, будет возможность услышать новогодние мелодии и зарядиться на год вперед. На концерте выступят солисты «КООРНИ» Анаит Мкртчан и Илья Крестоверов. Художественный руководитель и дирижер — Антон Жуков, ведущая вечера — Ольга Серебрякова. Билеты от 600 рублей.



В светлогорском ФОКе со 2 по 8 января организуют новогоднее представление «Ëлка на льду» (0+), в ходе которого дети получат поздравления и встанут в в новогодний хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 1 по 8 января в Светлогорске на ул. Курортной будет проходить праздничная ярмарка «Светлогорск — столица Рождества» (0+). В лиственничном парке с 1 по 8 января в 16:00 заявлена концертная программа (0+), а в 19:00 — уличный кинотеатр (0+).

Балтийск

В культурно-молодёжном центре Балтийска (ул. Ленинградская, 2) в новогодние праздники пройдёт серия мероприятий. 26 и 27 декабря в 19:00 — новогодний городской вечер отдыха (18+). Цена билета 500 руб.

29 декабря в 15:00 состоится театрализованное представление «Щелкунчик и Мышиный король» и утренник с поздравлением Деда Мороза и Снегурочки (0+). Цена билетов 300 руб.

На площадке на Шоссе морской пехоты 1 января в 12:00 начнётся «Новогодний хоровод у ёлки» (0+). А в 14:00 1 января состоится новогодний хоровод (0+) у общегородской ёлки на площади «Поле чудес».





2 января для школьников 7–11 классов в 18:00 проведут новогоднюю дискотеку (12+). Цена билета — 100 руб.

В Центральной детской библиотеке им. М. Горького 8 января в 11:00 пройдёт мастер-класс «Новогодняя лаборатория: в гостях у Снегурочки» (6+). «Наступает волшебное время сделать новогоднюю поделку! Давайте попробуем создать красивую белоснежную снежинку из обычной бумаги, которая станет отличным украшением дома или нежным подарком для близких», — приглашают организаторы.

Пионерский

28 декабря в Городской библиотеке Пионерского состоится мастер-класс «Новогодний календарь» (6+), а 29 декабря в 11:00 здесь же стартует квест-игра «Новогодняя сказка» (6+). 6 января в библиотеке проведут мастер-класс «Рождественская варежка» (6+).

4 и 5 января с 10:00 до 17:00 в Историко-археологическом музее «Рантава» организуют экскурсии, выставки, новогодние и рождественские мастер-классы «Дед Мороз», «Снегурочка», «Снеговик» и «Ангел». 7 января в 15:00 на территории музея от КДЦ «Светоч» состоится уличное представление «Рождественская звезда» (0+).

С 31 декабря по 7 января в кинотеатре «Маяк» будет проходить демонстрация кинофильмов (18+). Стоимость билетов — 140–280 руб./чел.





Янтарный

В Доме культуры имени В. Н. Рожкова 3 января в 12:00 представят развлекательную программу «Хоровод у ёлки» (0+), 4 января в 12:00 начнётся детская программа «Новогодние фантазии» (0+), а 7 января в 12:00 — «Рождественский хоровод» (0+).

В спортивной школе «Шторм» 3 января, если будут позволять погодные условия (как уточняет пресс-служба администрации), проведут традиционный забег Дедов Морозов (6+). Участие бесплатное.