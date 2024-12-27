Спектакли, мастер-классы и волшебство: где побывать на каникулах вместе с детьми

Новогодние спектакли, представления, мастер-классы, игровые программы и лекции — «Новый Калининград» рассказывает, куда можно пойти вместе с детьми и весело провести время во время новогодних каникул.

Калининградский драматический театр специально к Новому году подготовил премьеру спектакля по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине. Фантазия» (6+). Показы пройдут с 28 по 30 декабря, а также 6 и 7 января. Проверенный несколькими прошлыми годами «Рецепт праздника» (6+) представят юной публике 3, 4 и 5 января. Подростки 2 января смогут посмотреть хоррор-мюзикл «Коралина в стране кошмаров» (12+), 4 января — роуд-муви «Прощай, Берлин» (12+), а 5 января всех приглашают на семейный спектакль «Гипс» (12+).

Музыкальный театр проведет показы мюзикла «Бременские музыканты» (6+) 4 и 5 января. Семьи с подростками ждут 28 и 29 декабря на театрализованный концерт «Новогодний вечер с мюзиклом» (12+), куда войдут лучшие номера из самых популярных и успешных мюзиклов театра — «Любовь в стиле джаз», «Великий Гэтсби», «Капитанская дочка», «Бременские музыканты», «Мэри Поппинс», «Винил».

Семейное новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки по мотивам русских сказок (0+) представят в областной филармонии с 28 до 30 декабря, а также 2 и 3 января. Новогодняя музыкальная сказка для детей и их родителей по мотивам одноименной повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством» будет идти на сцене филармонии с 4 по 7 января.

Центр культуры молодёжи на Московском проспекте покажет спектакль «Побег из зоопарка» (0+). Представления пройдут с 28 по 30 декабря, а также с 3 по 6 января.

Обширную программу на новогодние каникулы подготовил ТЮЗ «Молодежный» в Советске. Премьерные показы спектакля, поставленного по мотивам русских народных сказок в инсценировке Владимира Архипова «Машины сказки» (0+) пройдут 29 декабря и 2 января. Сказка «Щелкунчик» (6+) по произведению Гофмана будет представлена юному зрителю 4 января, спектакль «Снежная королева» (6+) — 5 января.

В областном театре кукол дважды в день в период с 28 декабря по 7 января будет проходить представление «Новогодних сказок волшебство» (0+). Вместе с главным героем Аладдином на его ковре-самолёте зрители отправятся в незабываемое путешествие по страницам любимых сказок, а у новогодней елки их будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.

5 января театр «Третий Этаж» покажет спектакль «Алиса в стране чудес: Глупое приключение» (6+). «В этой сказке много всяких глупостей и парадоксов, но это не мешает ей быть умной и даже мудрой. Алиса совершает путешествие, отрываясь от обыденной жизни, где все правильно и довольно скучно устроено», — говорится в анонсе.





Во Дворце культуры железнодорожников с 28 по 30 декабря и со 2 по 6 января покажут спектакль «Богатырь — Ясный сокол» (6+) по мотивам сказки-пьесы Н. Шестакова.

Калининградский Дом искусств приглашает маленьких зрителей на музыкальный сказ «По щучьему велению» (0+). Показы будут проходить трижды в день вплоть до 8 января.

Детский спектакль «Необыкновенные приключения Пети Перепелкина в царстве Деда Мороза» (0+) будет идти в «Янтарь-холле» 28 декабря, а также 2 и 7 января. 2 и 4 января в арт-пространстве учреждения пройдет кукольный спектакль «Маша и медведи» (0+), 3 января — кукольный спектакль «Мумудрость» (0+). Спектакль «Серебряное копытце» (0+) покажут 5 января.

Санкт-Петербургский театр балета покажет на сцене Театра эстрады постановку «Щелкунчик» (6+) 6 января. Интерактивный спектакль для самых маленьких «Северное сияние» (0+) пройдет 7 января. Школа волшебников из Санкт-Петербурга покажет «Новогоднее шоу фокусников-иллюзионистов» (0+) 8 января. Также 5 и 6 января в «Янтарь-холле» пройдут мастер-классы по росписи елочных игрушек.

Спектакль о добре и чуде для юной аудитории и их родителей «Рождественские истории» (6+) покажут в Кафедральном соборе 28 и 29 декабря.

В Астрономическом бастионе 29 декабря и 2 января пройдет интерактивный спектакль «Легенды волшебных крыльев» (6+). «Согласно древней прусской легенде, птица Альф обитает исключительно в окрестностях района Юдиттен и нигде больше. Встреча с ней сулит несметное богатство», — говорится в анонсе.

28 декабря и 3-6 января музей Мирового океана вместе с театром «Морошка» представят детский спектакль «Улитка и кит» (3+) — большое музыкальное путешествие с удивительными открытиями, опасностями, подвигами двух друзей. Невероятная дружба таких непохожих, но очень близких персонажей — крошечной улитки и огромного кита.

«Мастерская новогодней игрушки» (6+) ждет детей в Музее янтаря до 30 декабря. В субботу 28 декабря музей приглашает на программу «Наша семья в Музее янтаря» (6+), а со 2 по 8 января будут проходить мастер-классы «Секреты мастерства» (6+).





В Музее искусств посиделки с уроками по созданию волшебной праздничной открытки и сувенира-оберега, рассказом об истоках знакомых новогодних традиций, а также розыгрышем призов от сувенирной мастерской «Мануфактура Макса Пройса» (0+) пройдут 28 декабря. Мастерская карнавальной маски (0+) ждет детвору 29 декабря, а в предпоследний день года, 30 декабря в музее будет показан спектакль «Новогодние приключения Пети Перепёлкина» (0+). Все новогодние каникулы в музее будут проходить различные творческие мастер-классы.

В стенах Калининградского историко-художественного музея со 2 по 8 января будет проходить марафон мастер-классов и экскурсий для всей семьи (0+).

С 28 декабря 2024 по 8 января 2025 калининградский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в традиционной новогодней квест-игре (0+). Стеклодувная мастерская «Repin Glass Studio» будет проводить с 28 декабря «Новогоднее шоу стеклодува» (6+). В гончарной школе «Колокол» со 2 по 8 января пройдут детские и семейные гончарные мастер-классы. В «Доме молодежи» в рамках «Зимнего фестиваля на Балтике» с 4 по 8 января пройдет мастер-классов (6+) .

Текст: Александр Степаненко. Фото из архива «Нового Калининграда»