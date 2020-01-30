Праздник длинной колбасы в Музее Мирового океана станет платным

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

В этом году вход на Праздник длинной колбасы 8 февраля будет платным. Стоимость билета составит 50 рублей, сообщили сотрудники ММО на пресс-конференции 30 января.

Праздник планируется проводить два дня подряд. 8 февраля его устроят во Фридрихсбугских воротах, а 9 февраля — на площадке около Королевских ворот. Во второй день гуляний вход на территорию будет свободным.

Напомним, Музей Мирового океана устраивает День длинной колбасы седьмой раз. В последние годы праздник проходил на музейной набережной. 

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