Праздник длинной колбасы в Музее Мирового океана станет платным

В этом году вход на Праздник длинной колбасы 8 февраля будет платным. Стоимость билета составит 50 рублей, сообщили сотрудники ММО на пресс-конференции 30 января.

Праздник планируется проводить два дня подряд. 8 февраля его устроят во Фридрихсбугских воротах, а 9 февраля — на площадке около Королевских ворот. Во второй день гуляний вход на территорию будет свободным.

Напомним, Музей Мирового океана устраивает День длинной колбасы седьмой раз. В последние годы праздник проходил на музейной набережной.