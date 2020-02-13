«Куршская коса» обещает показать на Дне тюленя Морсвина

Фото предоставлено нацпарком
Фото предоставлено нацпарком
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Экологический праздник День тюленя (0+) устроят в визит-центре «Куршской косы» 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«В этом году „гвоздем программы“ станет арт-объект Морсвин — полноразмерный макет морской свиньи, единственного обитающего в Балтийском море вида зубатых китов. За последние 100 лет балтийская морская свинья попадалась людям на глаза всего 15 раз. Привлечь внимание к проблеме исчезновения этого вида морских млекопитающих и призван тур арт-объекта вдоль берегов Балтики, организованный CCB (Clean Baltic Coalition) в рамках своего 30-летия. Сейчас Морсвин находится в Юрмале, а 14-17 мая 2020 года должен прибыть в Сопот, в промежутке „посещая“ разные города в бассейне Балтийского моря. Арт-объект уже побывал в Брюсселе на министерской сессии ХЕЛКОМ в 2018 году и в Таллине на Форуме Европейской Стратегии для Балтийского моря. Знакомство с российской Балтикой он начнет с Куршской косы»«, — рассказали в нацпарке.

Праздник начнется в 11:00 с экологической акции по уборке мусора на побережье (сбор на автостоянке экотропы «Королевский бор», 6,6-й км). В 12:00 пройдет торжественное открытие праздника и презентация Морсвина. С 12:30 до 15:00 запланирована работа познавательных и интерактивных площадок (лекторий о жизни морских млекопитающих, рассказ о реабилитации морских млекопитающих в Калининградском зоопарке, подвижные игры «Ластоножки», «Литературное лежбище», мастер-классы по раскраске тюленей от гостей из Командорского заповедника и по рисованию тюленей от Евгении Якушкиной, фотовыставка «Мир моржа», предоставленная Музеем Мирового океана).

Напомним, День тюленя проводится на Куршской косе ежегодно с 2014 года. Целью праздника нацпарк называет обучение правильному поведению при встрече с тюленями на Балтике.

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