В Балтийске определились с датой проведения Дня салаки-2020

День салаки-2020 пройдет в Балтийске 11 апреля на вертолетной площадке. Об этом сообщается на странице муниципалитета в социальной сети «Вконтакте».



Организаторы обещают приготовить «больше ухи, чтобы хватило всем желающим». Кроме традиционных конкурсов рисунков на асфальте, ремесленной ярмарки, мастер-классов, гостей праздника ждут аниматоры, семейные эстафеты, аттракционы, бесплатный батут, конкурсы и подарки.



Отмечается, что в этом году, как и в прошлом жителей города к месту проведения праздника будет доставлять бесплатный автобус-шаттл, который будет курсировать от Гвардейского бульвара до комплекса ЦСКА.