В мэрии рассказали, где и во сколько начнётся фейерверк в честь Дня защитника Отечества

Фейерверк в честь Дня защитника Отечества устроят в Калининграде 23 февраля в 21:00. Об этом сообщили в администрации города.

Оборудование для салюта и фейерверка установят на набережной Преголи в районе двухъярусного моста и администрации порта. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта с 19:30 до 22:00 по Гвардейскому проспекту (с ул. Румянцева до ул. Театральной), и ул. Румянцев (от ул. Галицкого до ул. Донского).

Эти же участки дорог будут перекрыты 23 февраля с 10:00 до 12:00 во время возложения у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. Общественный транспорт будет направлен в объезд. Автобус №4 пойдёт по Советскому проспекту, площади Победы, Ленинскому и Московскому проспекту, ул. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту;

Автобус №49 с Московского проспекта пойдёт по эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — с Ленинского проспекта на Московский проспект с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Румянцева и далее по Московскому проспекту по существующему маршруту.

Автобусы №72, 75 и троллейбус №2 пустят по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспекту. В обратном направлении по тому же маршруту.