В мэрии рассказали, где и во сколько начнётся фейерверк в честь Дня защитника Отечества

Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»

Фейерверк в честь Дня защитника Отечества устроят в Калининграде 23 февраля в 21:00. Об этом сообщили в администрации города.

Оборудование для салюта и фейерверка установят на набережной Преголи в районе двухъярусного моста и администрации порта. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта с 19:30 до 22:00 по Гвардейскому проспекту (с ул. Румянцева до ул. Театральной), и ул. Румянцев (от ул. Галицкого до ул. Донского).

Эти же участки дорог будут перекрыты 23 февраля с 10:00 до 12:00 во время возложения у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. Общественный транспорт будет направлен в объезд. Автобус №4 пойдёт по Советскому проспекту, площади Победы, Ленинскому и Московскому проспекту, ул. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту;

Автобус №49 с Московского проспекта пойдёт по эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — с Ленинского проспекта на Московский проспект с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Румянцева и далее по Московскому проспекту по существующему маршруту.

Автобусы №72, 75 и троллейбус №2 пустят по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспекту. В обратном направлении по тому же маршруту.


Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter