В День города в Светлогорске выступит группа «Мираж»

В Светлогорске 10 июня отметят День города. Главная сцена праздника расположится на площади у «Янтарь-холла». 0+

В 14:00 здесь начнётся концерт. «До 16:00 для вас будут выступать творческие коллективы Светлогорского городского округа: „Реченька“, „Империя танца“, „Каприз“; ансамбли Детской школы искусств им. А.Т. Гречанинова, Детско-юношеского центра и Дома культуры поселка Приморье; солисты Алина Локтина, Елизавета Любушкина, Светлана Горячева и Анастасия Кудашкина», — рассказали организаторы.

В 16:10 на главной сцене выступит группа Banana bread, в 17:20 — Frijazz Band, в 18:30 — «Юность», в 19:40 — ансамбль песни и пляски Балтийского флота, в 20:50 — группа «Танцы +», в 22:00 — «Мираж». В 23:00 начнётся праздничный фейерверк.

с 12:00 до 20:00 в сквере со скульптурой «Царевна-лягушка» выступят диджеи Акимов (ранний джаз, латина, рок-н-ролл), Nilson (соул, бразил, афробит), Morrison (летний indie сэт), Greta Bowie (synth-pop / new wave / disco / funk / 60-80-е).

На сцене у амфитеатра в парке «Муза» на озере Тихое с 15:00 до 18:00 выступят группы «Ковчег», «Который час», «Рилай», Rayevsky.