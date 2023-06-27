За концерт Дениса Майданова в Калининграде власти заплатят 3 млн рублей

Концерт музыканта и депутата Государственной Думы Дениса Майданова в День города Калининграда обойдётся в 3,05 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

На портале размещены два тендера, связанные с организацией концерта Дениса Майданова. Заказчиком выступает «Дом искусств». Оба тендера проходят в форме закупки у единственного поставщика. Первый объявлен на выступление самого музыканта. Его стоимость — 2,17 млн рублей. Вторая закупка — на организацию и проведение концерта. Её цена — 874,5 тыс. рублей.

Администрация Калининграда уже анонсировала выступление Дениса Майданова в День города (0+). Концерт пройдёт в Центральном парке. Там же выступит ансамбль песни и пляски донских казаков им. Квасова, Дмитрий Дунаев, группа «Беларусы», певица Варвара, ансамбль танца «Лезгинка» и другие артисты.

Ранее Денис Майданов выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив размером 42 млн рублей на серию патриотических концертов. В прошлом году выступления в рамках тура прошли в Севастополе, Калининграде, Владивостоке, Каспийске и Североморске. Вместе с Денисом Майдановым в туре приняли участие певица Ольга Кормухина, рэпер ST, группа «Баян Микс» и коллектив «ПослеZавтра», записавший трек «Своих не бросаем». А также артисты из ДНР и ЛНР — Наталья Качура, Кристина Деваль и Роман Разум.