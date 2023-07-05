«Среди берёз и сосен»: на Куршской косе пройдёт праздник мёда

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Праздник мёда пройдёт на территории визит-центра на Куршской косе 15 июля с 11:30 до 15:00. В программе — народные гулянья, мёдокачка, фольклорные программы, ярмарка мастеров. 0+

«Аутентичную атмосферу воссоздаст фолк-рок группа „Дамрава“ — специальный гость праздника. По уже сложившейся традиции живая музыка будет звучать среди берёз и сосен, перенесёт каждого в те далекие времена, когда люди особенно почитали лес и его дары, владели навыками простейших ремёсел и умели отдыхать без телевизора и интернета, — говорится в анонсе. — В этот день распахнёт свои двери для всех желающих „Древняя Самбия“ — деревня эпохи викингов. Не упустите возможность заглянуть в ранее Средневековье, познакомившись с бытом жителей Куршской косы, и в будущее, погадав на рунах!»

По традиции на празднике проведут дегустацию мёда нового урожая (в 14:30). Гостям расскажут, чем необычны и полезны пчёлы, покажут, как устроен улей, и научат навыкам по изготовлению рамок и сувениров из воска. Вход свободный.


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