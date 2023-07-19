В Краснолесье возвращается фестиваль «Соседи»

Фольклорный фестиваль «Соседи» пройдёт в посёлке Краснолесье в Нестеровском районе 5 августа, рассказал «Новому Калининграду» директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов. 0+

«В этом году не называем фестиваль международным, потому что, к сожалению, не смогут приехать наши коллеги из Литвы и Польши. Мы приглашаем диаспоры разных народов, которые живут в Калининградской области, в России, к участию в фестивале. Это будет праздник соседей в широком понимании этого слова — соседей по посёлкам, соседей по лесу, всех, кто чувствует себя соседями и влюблен в Роминтскую пущу», — пояснил Алексей Соколов.

Концертная программа пройдёт в поселковом доме культуры, а на территории музея организуют ярмарку и ремесленные мастерские. «У нас запланировано сотрудничество с [гастрономическим] проектом „Вкусы Виштынецкой возвышенности“. Его организаторы — Наталья Добровольская и Юлия Бардун — приглашают к участию поваров некоторых ресторанов. Они проведут мастерские, чтобы показать людям что-то новое в кулинарном аспекте», — отметил Алексей Соколов.

Фестиваль «Соседи» проходит в приграничном посёлке Краснолесье с 2014 года. Традиционно его участниками и гостями становились жители России, Литвы и Польши. С 2020 года фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2022 году его попытались возродить, но тогда проведению праздника, по словам организаторов, помешала вспышка африканской чумы свиней в Нестеровском районе.