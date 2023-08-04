На Куршской косе проведут фестиваль воздушных змеев

Фестиваль воздушных змеев пройдёт в посёлке Лесной на Куршской косе 26 августа с 12 до 16 часов, сообщает пресс-служба нацпарка. 0+

«Программа летнего семейного праздника включает конкурс самодельных воздушных змеев „Мотивы Куршской косы“, показательные выступления парапланеристов, кайтеров, слэклайнеров, открытую тренировку по начальной высотной подготовке, выступления и мастер-класс студии жонглирования и оригинального жанра Up!, творческие мастер-классы, танцевальный флешмоб, викторины и другие развлечения для детей и взрослых», — рассказали в нацпарке.

Запускать воздушных змеев будут на пляже. Также праздничные площадки разместятся на променаде посёлка и в парк-отеле «Маяковский».