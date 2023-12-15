Новогодняя ярмарка на острове Канта откроется 22 декабря

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Новогодняя ярмарка на острове Канта в Калининграде откроется 22 декабря и будет проходить 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.

У стен Кафедрального собора откроется маркет, в котором примут участие 15 сувенирных лавок и 20 поваров. «Отдельно расположится средневековый городок Кауп, удивляя гостей аутентичной кухней и древними ремеслами с 1 по 8 января», — отметили в учреждении. Общая протяженность гирлянд, которыми украсят территорию, составит три километра. В новогодние каникулы на Острове запланированы лазерные проекционные шоу и видеомэппинг.

«Причудливые узоры раскрасят фасад собора (с 31 декабря по 7 января) и внутренние своды — на концертах 30, 31 декабря, 1 и 2 января. Продолжит работу творческая мастерская, где каждый сможет не купить — создать что-то неповторимое, от кукол до украшений. С мешком конфет прогуливаться по острову обещает Гринч — пока на стритфуде будут предлагать местную рыбу и мясо, мидии в соусе дор-блю и паэлью с морепродуктами, карамельный миндаль, шоколадные ягоды и расписные пряники», — рассказали в пресс-службе собора.

В будни ярмарка будет работать с 12:00 до 21:00, в выходные — с 11:00 до 22:00. «Однако, эти правила вряд ли правомерны для главной ночи в году, которая будет столь длинной, сколько волшебства вы готовы в ней увидеть», — отметили в учреждении.

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