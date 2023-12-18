Конкурс Дедов Морозов: в Зеленоградске опубликовали программу новогодних гуляний

В Зеленоградске на новогодних каникулах устроят серию концертно-развлекательных мероприятий (0+). Подробную программу опубликовали на сайте администрации округа.

23 декабря 13:00-15:00 — конкурс Дедов Морозов и Снегурочек на городской площади;

31 декабря — 1 января 23:00-3:00 — праздничная концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь—2024» и фейерверк на городской площади;

1 января 14:00-17:00 — концертно-развлекательная программа для детей и взрослых «Новый год — семейный праздник!» на городской площади;

1 января 18:00–18:30 — огненное шоу на площади «Роза ветров»;

7 января 12:00 — народное гулянье «Рождество Христово» на площадке у Зеленоградского городского центра культуры и искусства;

13 января 13:00 — народное гулянье «День кранцевского пирога» на площади «Роза ветров»;

14 января 14:00 — открытый фестиваль духовной музыки «Свет Рождества» у Храма Преображения Господня на улице Московской, 40А.