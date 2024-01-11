Зеленоградск в новогодние каникулы посетили 420 тысяч человек

В новогодние каникулы Зеленоградск посетили 420 тысяч человек, сообщается на сайте муниципалитета.

«Благодаря совместной работе жителей, предпринимателей и администрации города в новогодние праздники Зеленоградск посетило около 420 тысяч человек, что на 20% больше чем в 2023 году», — говорится в публикации.



В новогоднюю ночь на экране на центральной площади Зеленоградска впервые провели онлайн-трансляцию обращения президента России Владимира Путина и губернатора Калининградской области Антона Алиханова, после которой организовали праздничный концерт.

«Предприниматели города организовали ежедневное шествие Дедов Морозов и Снегурочек с 28 декабря по 8 января по главным пешим маршрутам города», — отметили в пресс-службе.

