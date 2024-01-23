Музей Мирового океана анонсировал фейерверк у Фридрихсбургских ворот

В четверг, 25 января, у Фридрихсбургских ворот в Калининграде запланированы салют из пушки и фейерверк. Как сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана, в этот день учреждение будет отмечать тройной праздник: День студента, День штурмана и День рождения Петровского центра в историческом сооружении, учрежденного в год 350-летия Петра Великого.



С 16:00 до 18:00 музей приглашает на экскурсии с посещением кабинета Петра Первого и встречи с морскими штурманами. Для гостей также подготовят рассказы об истории и перспективах судоводительского дела. Организаторы обещают музыку, угощения, потехи и развлечения в духе петровских ассамблей.

Для студентов очной формы обучения, которые подписаны на Telegram-канал Музея Мирового океана, вход на праздник будет бесплатным. «Пароль — „Будь как Петр!“», — уточнили в пресс-службе. Для остальных гостей вход — по цене билета в экспозицию. Его можно приобрести в том числе по Пушкинской карте.