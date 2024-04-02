На Куршской косе устроят День птиц

Экологический праздник День птиц (0+) пройдет на территории визит-центра Куршской косы 6 апреля с 11 до 15 часов, сообщили в пресс-службе нацпарка.

В 11:15 стартует научно-популярная лекция «Миграция птиц на Куршской косе» от сотрудников биостанции «Рыбачий». В это же время начинает работу «Птичий базар» — литературная гостиная с раскрасками и настольными играми для детей. В 12:00 состоится физминутка «Весёлые утята» на крыльце визит-центра. В 12:20 — квест-игра «Пернатые истории». В 13:20 — мастер-классы «Птица — символ весны» (изготовление открытки в технике изонить и экоигрушки «Сова»). В 14:00 запланирована лотерея «Поймай удачу за хвост» и розыгрыш призов в холле визит-центра. В 14:15 — «Улётная викторина» в конференц-зале.

На протяжении всего праздника можно будет ознакомиться с фотовыставкой «Чудо в перьях» с редкими кадрами обитающих на Куршской косе птиц. Снимки дополнены qr-кодами, позволяющими услышать птичьи голоса. Вход на праздник свободный.