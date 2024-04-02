В Калининграде обещают несколько реконструкций к годовщине штурма Кёнигсберга

В Калининграде анонсировали ряд мероприятий, посвящённых 79 годовщине штурма крепости Кёнигсберга. В их числе три военно-исторические реконструкции, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Все они запланированы на разные дни. В субботу, 6 апреля, в 12:00 в музее «Бункер» пройдёт военно-историческая реконструкция «Пленение советскими парламентерами командования немецкого гарнизона города-крепости Кёнигсберг» (6+). В воскресенье, 7 апреля, на территории Форта № 5 жители и гости города смогут увидеть реконструкцию эпизода штурма форта (6+). Начало в 15:00.

В Музее янтаря 10 апреля в 12:00 состоится реконструкция штурма башни и поднятия Красного Знамени над ее зубцами (6+). Во внешнем дворике будет представлена выставка макетов вооружений и экипировки Красной армии (6+). В 15:00 и 17:00 пройдут экскурсионные сеансы на крышу башни «Дона» (6+).

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Культура39.

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