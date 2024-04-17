В «Ушкуе» отметят День жареного вепря

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

День жареного вепря пройдет в «Ушкуе» 30 апреля c 13:00 до 18:00 (0+), сообщается на странице историко-музейного парка «ВКонтакте».

В программе — варка сыра (с 13:30 до 15:30), приготовление творога (с 15:00 до 18:00), жарка лепешек на углях (с 13:20 до 17:00), копчение рыбы и приготовление вепря на вертеле. В 14:00 состоится традиционный спуск ладьи на воду. «Все желающие смогут прокатиться на ладье по нашему живописному озеру (при условии благоприятной погоды)», — отмечают организаторы.

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Также во время праздника организуют экскурсии по воссозданному средневековому городищу, будет работать выставка оружия и доспехов, ремесленные мастер-классы для детей и взрослых. Стоимость билетов — от 400 до 800 рублей (дети до 6 лет бесплатно).


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